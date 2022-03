Su Netflix sono arrivati altri giochi gratis: come si scaricano

Netflix ha annunciato l’arrivo di tre nuovi giochi gratuiti per abbonati, di cui due già disponibili: This is a True Story e Shatter Remastered (sviluppati rispettivamente da Frosty Pope PikPok) mentre Into the Dead 2: Unleashed sarà rilasciato tra qualche mese. A partire da oggi, dunque, gli abbonati Netflix possono contare su una libreria di ben 17 giochi e come dichiarò il colosso dello streaming oltre un anno fa, inaugurando la sezione gaming: “Tutto ciò di cui avete bisogno è un abbonamento Netflix. Non ci sono pubblicità, costi aggiuntivi o acquisti in-app“.

Netflix è entrata nel mondo del gaming da smartphone nel 2021 aprendo questa possibilità ai suoi abbonati e senza costi aggiuntivi. Inoltre con lo stesso account è possibile giocare su più dispositivi mobili, vantaggio di cui tenere conto. I primi cinque giochi lanciati sono stati Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast e Teeter Up. Ricordiamo che chi ha un abbonamento a Netflix, indipendentemente dalla fascia selezionata, può già iniziare a scaricare i primi due nuovi giochi con la stessa procedura (tanto criticata) prevista per quelli già lanciati fino ad ora.

Come scaricare i nuovi giochi Netflix

Ricordiamo che i giochi non sono disponibili direttamente dall’app mobile Netflix: c’è solo un link, che poi punta all’App Store di Apple o al Play Store di Google.

Gli utenti di dispositivi mobili Android e iOS vedranno una riga dedicata ai giochi e una scheda giochi in cui è possibile effettuare la selezione, all’interno dell’app. Gli utenti di tablet vedranno una riga dedicata ai giochi oppure possono selezionare i giochi dal menu a discesa delle categorie per scaricare, passando dallo store, e poi giocare.

This is a true story: il gioco su Netflix

Questo gioco, sviluppato da Frosty Pop è particolarmente poetico e si tratta di un Puzzle Game basato su storie vere. Infatti i disegni sono fatti a mano e ricordano la tecnica dell’acquerello. Il gioco parte dalla considerazione che 771 milioni di persone sul Pianeta non hanno accesso all’acqua potabile.

Il progetto nasce in collaborazione con l’associazione no-profit Charity:Water, che fornisce acqua potabile alle persone nei paesi in via di sviluppo e Frosty Pop ha creato questo gioco per mostrare la lotta quotidiana alla ricerca di acqua potabile di una donna che vive nell’Africa subsahariana.

In pratica è un gioco di ruolo e consente di esplorare luoghi bellissimi e selvaggi e di mettersi alla prova: i giocatori cercheranno di sopravvivere durante una tempesta o dovranno evitare di finire nelle grinfie dei bracconieri.

Shatter Remastered: il gioco su Netflix

Questo gioco ha un tenore completamente diverso e sicuramente gli amanti dei videogame lo avranno giocato nel 2009 sotto il nome di Shatter su Play Station 3. Sviluppato da PikPok, è una versione rimasterizzata dell’originale. Scopo del gioco è rompere mattoncini.

Non mancano quindi colpi di scena tra battaglie e attacchi speciali. Le manovre sono semplici ma il difficile consiste nel padroneggiarle per superare i livelli, via via sempre più difficili. Questa versione aggiornata ottimizzata per dispositivi mobili include le classifiche globali in modo da poter tenere traccia dei punteggi dei migliori demolitori del mondo.

Curiosità: la colonna sonora di Shatter è stata creata dal musicista neozelandese Module con 90 minuti di musica elettronica originale.

Into The Dead 2: Unleashed in arrivo su Netflix

Il terzo e ultimo gioco è ancora sviluppato da PikPok, si chiama Into The Dead 2 Unleashed, ed è stato annunciato ma non ancora rilasciato. L’obiettivo è salvare la propria famiglia dagli attacchi degli zombie, in un mondo in cui nessuno è al sicuro con dozzine di livelli da superare e centinaia di sfide, tra cui foreste in fiamme e montagne ghiacciate. I giocatori possono sbloccare e potenziare armi e esplosivi.