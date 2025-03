Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Su WhatsApp stanno per arrivare delle nuove funzioni pronte a migliorare l’interattività delle videochiamate, rendendole più coinvolgenti e dinamiche. A darne notizia AndroidAuthority, che ha esaminato il codice dell’ultima versione beta dell’app per Android (v2.25.5.21) e ha trovato dei riferimenti a queste future caratteristiche a cui la piattaforma di messaggistica sta ancora lavorando.

Cosa sappiamo delle nuove funzioni di WhatsApp

La prima delle novità individuate da AndroidAuthority prende il nome di Reazioni emoji e consentirà agli utenti di esprimersi, appunto, tramite le emoji e senza interrompere la conversazione. Durante la videochiamata, infatti, i partecipanti potranno reagire utilizzano una delle sei emoji disponibili, scegliendo tra: Pollice in su, Cuore, Faccina che ride, Faccina sorpresa, Faccina che piange e Mani giunte.

Un set di reazioni semplice (non si esclude che in futuro WhatsApp possa aggiungerne di nuove) che si ispira palesemente a quanto già visto su altre piattaforme di videoconferenza come Zoom e Microsoft Teams, ad esempio, e che ha lo scopo di semplificare la comunicazione non verbale e rendendo le chiamate più dinamiche e divertenti.

L’altra novità individuata nel codice della beta di WhatsApp per Android è la funzione Alza la mano. Anche qui, come già visto altrove, questo sistema nasce per migliorare la gestione delle videochiamate di gruppo, con gli utenti che, tramite l’apposito pulsante, possono segnalare la volontà di parlare senza interrompere il flusso della conversazione. Una soluzione che può essere particolarmente utile nei contesti professionali o nelle riunioni con molti partecipanti e che permette a tutti di esprimere la propria senza dover necessariamente interrompere gli altri parlanti.

Anche in questo caso, si tratta di una funzione è già presente su diverse piattaforme di collaborazione online ma il suo arrivo su WhatsApp rappresenta una bella novità per l’applicazione, che sta cambiando e sta diventando uno strumento sempre completo per la comunicazione da remoto, anche in ambito professionale.

Come evidente, insomma, WhatsApp ha preso ispirazione dai principali competitor sul mercato, implementando due caratteristiche già ben note a chi frequenta le piattaforme per le videoconferenze ma che comunque sono utili allo scopo e, naturalmente, renderanno le future videochiamate più divertenti e più gestibili.

Quando arrivano le nuove funzioni

Per il momento queste nuove funzioni sono ancora in fase di sviluppo e disponibili solo nel codice della versione beta, cosa che indica un’implementazione in tempi ragionevolmente brevi, quantomeno per la fase di test. Tuttavia, per adesso non ci sono ancora informazioni ufficiali per il rilascio su larga scala.

Importante, dunque, ricordare che WhatsApp potrebbe apportare ulteriori modifiche prima del lancio definitivo, adattando queste funzioni sulla base del feedback degli utenti, cosa che potrebbe richiedere un po’ più di tempo prima che siano disponibili per tutti.