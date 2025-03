Sui prossimi AirPods ci sarà una fotocamera?

Fonte foto: Omid Armin/Unsplash

Da tempo circolano voci nel settore tecnologico riguardo alla possibilità che i futuri AirPods di Apple siano dotati di una fotocamera integrata. Questa ipotesi, che periodicamente torna alla ribalta, è stata recentemente rilanciata dal noto giornalista del settore Mark Gurman, firma di Bloomberg.

Sebbene Apple non abbia ancora fornito conferme ufficiali, l’idea di auricolari con capacità visive sta alimentando un vivace dibattito sulle potenziali applicazioni e sugli effetti di una simile innovazione: come potrebbero essere usate e cosa avrebbero in più, rispetto alle AirPods che tutti conosciamo?

AirPods con fotocamera: a cosa servirebbero

Se Apple decidesse di integrare una fotocamera negli AirPods, non sarebbe per utilizzarla come una normale fotocamera per foto e video, come accade con gli smartphone.

L’obiettivo sarebbe piuttosto quello di sfruttare un sensore avanzato, probabilmente a infrarossi, per migliorare l’integrazione con altri dispositivi Apple, in particolare con visori per realtà aumentata e virtuale come il Vision Pro.

Già in passato si era parlato, d’altronde, di una integrazione tra Vision Pro e AirPods per aumentare la privacy dell’utente mentre guarda contenuti col visore.

Inoltre la fotocamera potrebbe tracciare i movimenti della testa dell’utente, permettendo una regolazione dinamica dell’audio spaziale e offrendo un’esperienza sonora più immersiva durante la visione di contenuti o durante le videochiamate.

Il sensore potrebbe anche riconoscere i gesti dell’utente, aprendo la strada a nuove modalità di interazione con altri dispositivi Apple, soprattutto in combinazione con i visori.

Alcuni rumor suggeriscono che le AirPods con fotocamera potrebbero anche includere funzioni di intelligenza artificiale visuale, per riconoscere oggetti e ambienti circostanti, ampliando ulteriormente le loro potenzialità.

Si tratta della cosiddetta “Visual Intelligence”, uno dei tanti possibili usi dell’AI avanzata. Il recente rinvio del lancio delle funzioni più evolute di Apple Intelligence, però, getta molte ombre su questa possibilità.

AirPods con fotocamera: quando arriveranno

Non ci sono ancora informazioni certe su quando potrebbero essere lanciate le AirPods con fotocamera. Tuttavia, alcune previsioni indicano che la produzione di massa potrebbe iniziare nel 2026.

Ming-Chi Kuo, uno degli analisti più accreditati nel mondo Apple, ritiene che Foxconn, storico fornitore dell’azienda, potrebbe produrre circa 10 milioni di unità di queste AirPods speciali.

Se queste stime dovessero risultare corrette, il debutto sul mercato potrebbe avvenire tra il 2026 e il 2027.

Va comunque sottolineato che si tratta ancora di ipotesi e speculazioni. Apple potrebbe decidere di rivedere i propri piani o di posticipare il lancio.

Non resta che aspettare ulteriori sviluppi per scoprire se le AirPods con fotocamera diventeranno un prodotto reale o resteranno solo un’idea tra i tanti rumor del settore.