Super Mario e Luigi, la storia degli idraulici più famosi del mondo

11 Febbraio 2020 - Se c’è un personaggio dei videogiochi che ha fatto la storia è sicuramente Mario, l’eroe di una lunghissima e (quasi sempre) fortunatissima serie di titoli che ha stravolto la sorte economica, in positivo, di quello che oggi è un colosso dell’entertainment: Nintendo.

La storia di Mario, e di suo fratello Luigi, inizia nel lontanissimo 1981: la prima apparizione dei due idraulici, che all’epoca erano però due carpentieri, risale al primo gioco della serie Donkey Kong ideata dal genio di Shigeru Miyamoto. Mario (che prende il nome di un imprenditore italo-statunitense, Mario Segale) e Luigi devono salvare una bella ragazza prigioniera di uno scimmione cattivo che lancia botti verso di loro per bloccarne il percorso. All’epoca Mario si chiamava “Jumpman“, e non era ancora una star. Ma sarebbe passato molto poco tempo prima della sua esplosione globale.

Storia di un’icona

Tra i vari personaggi che costellano la storia del mondo del gaming, Mario (e suo fratello Luigi, ovviamente) è quello più longevo. Come detto, il suo esordio sulla scena videoludica risale al 1981: 40 anni di onorata carriera, trascorsi a saltare su tubi, funghi, tartarughe e altre misteriose creature. Con il passare degli anni, la storia e la “vita” di Mario e Luigi si sono legate indissolubilmente a quella di Nintendo.

Al lancio di ogni nuova console, la casa nipponica abbinava un nuovo capitolo della saga di Mario e Luigi, ai quali si aggiungevano di volta in volta nuovi personaggi. Sono così arrivati la Principessa Peach e Bowser; Yoshi e Wario e molti altri ancora. Mario è anche uscito dal suo “universo” per approdare in altre avventure: l’idraulico baffuto ha vestito i panni del pilota (in Mario Kart), del giocatore di tennis (in Mario Tennis) o del giocatore di golf (in Mario Golf).

Insomma, un personaggio versatile che, in questi ultimi anni, è anche sbarcato su smartphone. Nintendo ha rilasciato, sia per Android sia per iPhone, Mario Run, Mario Kart e Dr. Mario World, primi tre capitoli “mobile” della storica saga videoludica.