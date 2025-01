Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Sarà un 2025 decisamente interessante sotto l’aspetto degli spettacoli astronomici. Basti pensare che avremo nuovamente la Luna rossa, garantita da due eclissi totali, come non accadeva dal 2022.

Prima eclissi di Luna

Come detto, ci attendono due eclissi di Luna nel corso del 2025. La prima è prevista per il 14 marzo. Purtroppo però noi non ci sarà modo di ammirarla dall’Italia. Ovviamente la tecnologia ci consente di godere della vista in maniera digitale, collegandosi a delle dirette web che saranno disponibili un po’ ovunque. La visione dal vivo, invece, sarà garantita unicamente dal continente americano.

Il motivo è presto spiegato. Il massimo effettivo raggiunto dall’eclissi parziale avverrà dopo il tramonto della Luna. Quest’ultima sarà totalmente immersa nella penombra della Terra, acquisendo una colorazione rossastra, tipica, generata dal passaggio della luce emessa dal Sole attraverso la nostra atmosfera. Per questo motivo si parla di “Luna di sangue”.

Seconda eclissi di Luna

Differente il discorso per quanto riguarda la seconda eclissi di Luna. Quest’ultima si farà attendere e non poco. Occorrerà infatti avere pazienza fino al prossimo 7 settembre. Fortunatamente sarà visibile anche dall’Italia, oltre che nel resto d’Europa, in Africa e in Australia. Uno spettacolo garantito della durata di ben 82 minuti.

L’avvio dell’eclissi totale di Luna è previsto in concomitanza con il sorgere del satellite naturale, alle ore 19:30. Si raggiungerà poi il massimo intorno alle 20:11. In tale fase il disco lunare sarà immerso totalmente nell’ombra generata dal nostro pianeta. Uno spettacolo astronomico magnifico, che avrà fine alle 20:52, circa.

In concomitanza con l’apice dell’eclissi, la Luna risulterà molto vicina all’orizzonte. Un elemento decisamente rilevante, considerando come ciò garantirà una visuale libera verso est/sud-est. Anche in questo caso, così come per la prima eclissi, il satellite assumerà una tipica colorazione rossastra, rendendo il tutto decisamente “cinematografico”.

Eclissi di Sole

Non soltanto eclissi lunari nel 2025, che è colmo di magnifici eventi astronomici. Spazio anche per due eclissi parziali di Sole. Un anticipo di ciò che avverrà in Europa nel 2026 e 2027. Dopo un’attesa di ben 25 anni, dalle nostre parti, il 29 marzo 2025 sarà apprezzabile anche dall’Italia, per quanto brevemente, una eclissi parziale di Sole.

Tenendo come riferimento le coordinate di Roma, la durata prevista sarà di 56 minuti, a partire dalle 11:35 e fino alle 12:31. Il suo picco sarà raggiunto alle 12:03, con un modesto 3% del disco solare oscurato dalla Luna. Tutto cambia però a seconda di dove ci si trova. A Milano la percentuale sarà del 10% e a Napoli sarà un triste 0%.

Nel corso del 2025 avremo poi anche una seconda eclissi solare parziale, prevista per il 21 settembre. In questo caso, però, interesserà unicamente Antartide, Pacifico meridionale e Australia meridionale.