Fonte foto: Swarovski

Swarovski Optik, divisione di Swarovski specializzata in ingegneria ottica, ha svelato un nuovo binocolo in occasione del CES 2024. La scelta della fiera dedicata all’elettronica di consumo di Las Vegas non è casuale. Il binocolo in questione, chiamato Swarovski AX Visio, ha alcune caratteristiche che lo rendono un dispositivo hi-tech a tutti gli effetti.

Binocolo Swarovski AX Visio: cosa può fare

Swarovski AX Visio non è un semplice binocolo ma è in grado di identificare la specie di uccello che si sta guardando. L’utente non dovrà fare altro che mettere a fuoco l’uccello e premere l’apposito tasto azione presente sulla scocca del binocolo. Incrociando i dati con il database Bird ID Wizard (accessibile anche come app per smartphone Android e iOS), il binocolo mostrerà all’utente il nome dell’uccello visualizzato.

Il sistema (in grado di identificare oltre 9.000 specie) fornisce anche un grado di affidabilità dell’informazione, utile soprattutto nel caso in cui l’immagine non sia chiara oppure la specie visualizzata sia molto simile a un’altra. Tramite un’apposita rotella, inoltre, è possibile scorrere tra vari database aggiuntivi, collegati all’app Wildlife ID.

Il sistema è espandibile e potrà essere arricchito con ulteriori database per l’identificazione di oggetti, animali e altro ancora. Il binocolo integra anche una fotocamera con sensore da 13 Megapixel che consente di inviare foto e video (fino a 1080p a 60 Hz) a uno smartphone abbinato via Bluetooth. Interessante è anche la funzione Condividi scoperte che permette di contrassegnare un animale o un oggetto osservato.

Passando il binocolo a un’altra persona, quindi, il sistema sarà in grado di indirizzare il nuovo utente verso il punto taggato in precedenza. AX Visio può collegarsi facilmente all’app Swarovski Optik Outdoor (per Android 10.0 e versioni successive o iOS 16.0 e versioni successive) per gestire immagini e video oltre che le varie impostazioni di funzionamento.

Il binocolo ha un peso di circa 1,09 chilogrammi e permette un ingrandimento massimo 10x oltre che un campo visivo di 64°. Il funzionamento è garantito sia in condizioni di caldo elevato (fino a 50°C) che in condizioni di freddo estremo (fino a -10°C). All’interno della scocca c’è una batteria da 3.000 mAh che garantisce un’autonomia di funzionamento di 15 ore, in condizioni di utilizzo normale. Con un utilizzo intenso, invece, l’autonomia è di 2 ore.

Binocolo Swarovski AX Visio: prezzo e disponibilità

Il nuovo binocolo di Swarovski sta per arrivare sul mercato: le disponibilità, come chiarito anche dal sito italiano di Swarovski Optik, è prevista per il prossimo mese di febbraio 2024. Per quanto riguarda il prezzo, invece, il nuovo dispositivo sarà acquistabile, nell’unica colorazione verde, con un prezzo di 4.680 euro.