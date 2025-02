Amazon, ecco il tablet da comprare oggi: 90% di sconto

Fonte foto: FreshSplash/iStock

Di tanto in tanto su Amazon appaiono delle offerte che possono sembrare errori di prezzo o ancora peggio delle truffe. Sconti inverosimili su prodotti di buona qualità e di utilizzo comune. Anche il dispositivo di cui ti parliamo oggi a primo acchito potrebbe rientrare in questa categoria, ma in realtà non è così: è una promo a tutti gli effetti e permette di risparmiare centinaia di euro sul prezzo consigliato. Parliamo del tablet SUUAT S3 disponibile da oggi con un doppio sconto incredibile: oltre a quello fisso dell’86% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 15%. Il risultato finale è uno sconto che sfiora il 90% e che ti permette di risparmiare più di 600 euro.

Il nome di questo tablet non ti dirà molto, ma le tante recensioni positive presenti nella pagina prodotto ne assicurano la bontà. Si tratta di un tablet con cui poter fare un po’ di tutto, dal vedere film e serie TV mentre sei seduto comodamente sul divano, fino al lavorare quando sei viaggio. Lo schermo da 10 pollici lo rende perfetto per chi viaggia molto o per chi è alla ricerca di un dispositivo compatto. Nella confezione è presente anche una utile custodia che lo rende perfetto anche per i più piccoli e per lo studio. La soluzione ideale se non vuoi spendere delle cifre esagerate per un tablet multifunzione.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner non è corretto. Bisogna aggiungere il coupon del 15% che fa scendere il prezzo di altri 15 euro.

Tablet lowcost

Tablet SUUAT S3: prezzo, sconto e offerta Amazon

Semplicemente la miglior offerta per un tablet che puoi trovare oggi su Amazon. Il tablet SUUAT S3 è disponibile a un prezzo di 84,99 euro, frutto del doppio sconto presente in pagina che ti fa risparmiare più di 600 euro. Oltre a quello fisso dell’86% puoi aggiungere un coupon del 15% che abbassa ulteriormente il prezzo finale (buono sconto da applicare manualmente nella pagina prodotto). L’occasione è irripetibile e lasciarsela scappare sarebbe un errore imperdonabile.

La disponibilità del tablet è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai come sempre 14 giorni di tempo.

Non bisogna pensare di acquistare un tablet che assicura le stesse prestazioni di un iPad di ultima generazione o di un Galaxy Tab, ma questo dispositivo SUUAT S3 è pronto a stupirvi. Il nome probabilmente non vi dirà nulla, ma le componenti presenti all’interno sono di buona qualità e si presta a qualsiasi utilizzo, dal vedere film e serie TV fino al lavorare mentre sei in viaggio.

La scheda tecnica si compone di uno schermo da 10 pollici con cui vedere contenuti video in alta risoluzione senza troppi problemi. Anche le prestazioni sono di ottimo livello: sotto la scocca trovi un processore octa-core accompagnato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. La RAM può aumentare fino a 20 gigabyte grazie al sistema di RAM virtuale che utilizza lo spazio di memoria libero per aumentare la potenza. Anche lo spazio di archiviazione può essere aumentato inserendo una scheda SD nell’apposito slot.

Come detto, il tablet si presta a più utilizzi e quindi non bisogna meravigliarsi della presenza di una doppia fotocamera con cui scattare foto di buona qualità, oppure all’occorrenza fare anche delle call di lavoro. Nella confezione trovi anche una custodia di protezione. Insomma, un tablet completo a un prezzo veramente stracciato.

