Smart TV TCL 75T7B, una smart TV gigantesca a un prezzo irripetibile

Chi vuole acquistare una smart TV di grandi dimensioni (dai 65 pollici a salire) presto o tardi si imbatterà in prodotti dal prezzo davvero esagerato che, pur garantendo tecnologia e prestazioni, non sono sicuramente alla portata di tutti.

La soluzione, allora è quella di rivolgersi ad Amazon, naturalmente, e puntare a un brand come TCL che nel tempo si è distinto per una buona varietà di televisori dall’ottimo rapporto qualità prezzo, senza rinunciare alle più moderne funzionalità smart e a un design semplice ma comunque molto elegante che si adatta perfettamente a ogni contesto abitativo.

Tra le offerte più interessanti, troviamo quella per la TCL 75T7B, un televisore con schermo da ben 75 pollici che può essere acquistato in super offerta a meno di 800 euro.

Smart TV TCL 75T7B – Schermo QLED da 75 pollici – Google TV

Smart TV TCL 75T7B: scheda tecnica

TCL 75T7B ha un pannello QLED da 75 pollici, con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Il televisore è anche compatibile con i formati Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e HLG (Hybrid Log Gamma).

Il processore è un AIPQ Engine che, utilizzando i sofisticati algoritmi sviluppati da TCL, permette di migliorare la qualità dei contenuti in riproduzione.

Come già visto per altri modelli a marchio TCL, si è una Google TV che permette all’utente di accedere al vastissimo store digitale di Big G e scaricare più di 10mila app, tra quelle per le principali piattaforme di streaming sul mercato come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Non mancano nemmeno il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat, perciò anche al prossimo switch-off sarà possibile comunque guardare i vari canali in chiaro senza il bisogno di un decoder esterno.

Per quanto riguarda le connessioni abbiamo tre ingressi HDMI 2.1, due porte USB 3.0, l’ingresso ottico, una porta Ethernet. Le connessioni senza fili comprendono il WiFi 5 e il Bluetooth 5.0. Non manca nemmeno la Chromecast, che l’utente può utilizzare per trasmettere i propri contenuti da smartphone, tablet o PC direttamente alla smart TV, senza il bisogno di cavi aggiuntivi. Il comparto audio comprende due altoparlanti da 15 W ciascuno certificati Dolby Atmos.

Il televisore può essere utilizzato anche con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant utili anche per gestire i vari dispositivi per la smart home in casa.

Presente, infine, anche la modalità Game Master 3.0, con l’Auto Low Latency Mode, da utilizzare per abbassare l’input lag quando il televisore viene collegato a una console e la funzione Game Accelerator, che permette di aumentare la frequenza di aggiornamento dello schermo a 120 Hz. Con la Game Bar, invece, è possibile regolare nel dettaglio tutte le impostazioni di gioco per ottenere la miglior esperienza possibile.

Smart TV TCL 75T7B: l’offerta su Amazon

La TCL 75T7B è un televisore dall’ottimo rapporto qualità prezzo, l’opzione ideale per chi cerca un prodotto dalle dimensioni generose e con le più moderne funzionalità (tra cui tutto l’ecosistema di app di Google) da acquistare a un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello di altri brand.

Per portare a casa questo colosso, infatti, servono 1.199,90 euro ma con le ottime offerte Amazon, il prezzo scende a 799,90 euro (-33%, -400 euro) un’occasione davvero irripetibile che potrebbe fare gola a molti.

