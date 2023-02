Teen Wolf diventa un film: la data di uscita in Italia

Teen Wolf è stata una serie di successo, andata in onda in Italia su Mtv e su Fox, che si è conclusa nel 2017. A cinque anni di distanza dal finale, la storia prosegue in streaming in un sequel cinematografico intitolato Teen Wolf: Il Film. Scritto e diretto da Jeff Davis, il film è già stato distribuito negli Stati Uniti sulla piattaforma di streaming Paramount+ e sta per arrivare anche in Italia. Nella trama tornano i protagonisti e le ambientazioni che i fan della serie non hanno mai dimenticato. Con più di un colpo di scena.

La trama del film Teen Wolf

Nel film Teen Wolf siamo di nuovo a Beacon Hills, dove un’oscura minaccia si profila all’orizzonte. Per combattere questo sconosciuto e potente nemico torna in scena il licantropo Scott McCall (interpretato da Tyler Posey), non più adolescente ma sempre alfa. È lui a chiamare a raccolta amici di vecchia data e alleati inediti per organizzare la resistenza contro questo misterioso antagonista.

Gli spettatori ritroveranno uno Scott McCall cresciuto e ormai distante dai panni dell’eroe che vestiva nella sesta e ultima stagione della serie. Nonostante questo il licantropo «non può rimanere indifferente quando a Beacon Hills accadono diverse strane cose. Questo è il motivo per cui riunisce la sua "famiglia" e combatte contro il più folle degli antagonisti mai visto prima», ha commentato l’attore Tyler Posey, che si è detto felice di poter "riportare in vita" questo personaggio.

Il cast di Teen Wolf: Il film

Oltre a Posey, nel cast del film Teen Wolf tornano molti personaggi già noti al pubblico della serie. Tyler Hoechlin è di nuovo il lupo mannaro Derek, Holland Roden è la banshee Lydia, Shelley Hennig è la coyote mannaro Malia, Colton Haynes è il lupo mannaro Jackson e Crystal Redd è la cacciatrice Allison Argent.

La presenza di Redd nel cast è sorprendente, dal momento che il suo personaggio è stato ucciso in un combattimento durante la serie. Ma non è ancora possibile sapere che ruolo avrà Allison nella trama e cosa significa il suo ritorno. «Allison potrebbe essere viva così come potrebbe essere morta: spetterà ai fan scoprirlo», ha detto cripticamente l’attrice Crystal Redd.

Teen Wolf: Il film in streaming

Il film Teen Wolf è arrivato su Paramount+ negli Stati Uniti il 27 gennaio, mentre sarà disponibile in Italia dal 23 febbraio sulla stessa piattaforma.

La serie Wolf Pack

Il film Teen Wolf non è l’unica novità in arrivo. Sempre il 23 febbraio sbarca su Paramount+ anche la serie Wolf Pack, firmata sempre da Jeff Davies (già creatore della serie Teen Wolf e del sequel cinematografico). Basata sui libri di Edo Van Belkom, la serie ha per protagonisti quattro adolescenti che uniscono le forze per lottare contro una creatura feroce e misteriosa. Nel cast c’è anche Sarah Michelle Gellar.