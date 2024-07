Cosa sappiamo di Presunto innocente stagione 2

Fonte foto: Apple TV+

Presunto innocente (Presumed Innocent è il titolo originale) tornerà con una seconda stagione. La notizia è stata diffusa in questi giorni da Apple TV+, a circa un mese di distanza dal debutto assoluto della serie tv in streaming. Acclamata da pubblico e critica, la prima stagione di Presunto innocente ha come protagonista Jake Gyllenhaal, che è anche produttore esecutivo.

Cosa sappiamo di Presunto innocente 2

Gyllenhaal, nel ruolo principale di Rusty Sabich, ha ricevuto elogi per la sua performance, che alcuni critici hanno definito «stellare». In generale la serie tv è stata definita «elegante e avvincente» e anche «uno dei migliori legal thriller apparsi in televisione negli ultimi anni».

La seconda stagione di Presunto innocente racconterà «un caso nuovo di zecca, pieno di suspense», ha anticipato Apple TV+.

New season. New case. Presumed Innocent has been renewed for season 2. pic.twitter.com/FeKFmAWuei — Apple TV (@AppleTV) July 12, 2024

Per il momento non ci sono altre informazioni sulla trama della stagione 2. Nessun aggiornamento è per ora disponibile nemmeno sul cast.

Quel che è certo è che David E. Kelley, J.J. Abrams, Gyllenhaal, Rachel Rusch Rich, Dustin Thomason e Matthew Tinker torneranno nel ruolo di produttori esecutivi. Anche Scott Turow tornerà come produttore esecutivo, oltre che come showrunner.

Di cosa parlerà Presunto innocente 2?

La prima stagione di Presunto innocente è basata sull’omonimo romanzo di Scott Turow che, come accennato, sarà coinvolto anche nella produzione dei nuovi episodi.

Is Rusty crying wolf, or are they actually out to get him?#PresumedInnocent — Now Streaming pic.twitter.com/iltg8YwAis — Apple TV (@AppleTV) June 24, 2024

Un’ipotesi è, dunque, che la seconda stagione possa prendere spunto da un altro romanzo di Turow, magari collegato in qualche modo a Presunto innocente (che è stato pubblicato nel 1987).

Ad esempio, nel 1990 Turow ha pubblicato L’onere della prova, una sorta di spin-off letterario del romanzo appena citato. La storia è ambientata nella Contea di Kindle e ha come protagonista l’avvocato Alejandro Stern detto Sandy, di origine argentina.

Stern compare nel romanzo Presunto innocente, mentre nella serie tv il suo personaggio non è presente e un ruolo analogo è stato invece affidato a Gabby Beans, che veste i panni di Mya Winslow.

Il sequel di Presunto innocente

Nel 2010 è invece stato pubblicato Innocente, sempre a firma di Turow, che è esplicitamente il sequel letterario di Presunto innocente. Nel libro (edito in Italia da Mondadori) Rusty e Tommy tornano a scontrarsi dentro e fuori dal Tribunale. La storia si svolge venti anni dopo il processo che ha coinvolto Rusty.

La seconda stagione della serie tv potrebbe dunque ispirarsi proprio a questo romanzo relativamente recente, riportando dunque sul set Peter Sarsgaard (che interpreta Tommy). Il libro tra l’altro è già stata adattato in una serie tv dalla rete TNT nel 2011

Per avere conferma della trama e del cast della seconda stagione, comunque, non resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Apple TV+.

Dove vedere Presunto innocente in streaming

Il finale della prima stagione di Presunto innocente è uscito il 24 luglio 2024, dunque ora l’intera stagione è disponibile in streaming su Apple TV+.