Le temperature record che si stanno registrando in Italia e non solo non danno segni di cedimento: ecco dove bisogna preoccuparsi

Secondo lo scrittore Gustave Flaubert, un’estate è sempre eccezionale, calda, fredda, secca o umida che sia. Di sicura questo aggettivo si addice all’estate 2023, ma non è una connotazione positiva. Il termine eccezionale si riferisce alle temperature record, specialmente quelle che stanno sperimentando il nostro paese e non solo.

Il caldo è tipico della bella stagione, ma in queste settimane è stato senza dubbio estremo, tanto da far quasi impazzire le colonnine che hanno registrato valori incredibili. Il cambiamento climatico è un’emergenza di cui si parla tutto l’anno, ma in estate si nota maggiormente questa situazione. Quali città hanno sudato più delle altre?

Le temperature record in Italia

Le temperature record in Italia sono soprattutto quelle della Sardegna: a Donori, ad esempio, è stato sfiorato il primato che ha retto finora, ben 48 gradi per la precisione, senza dimenticare i 44,5 gradi di Pirri. Non sta andando meglio alla Sicilia. La stazione meteo di Trapani ha registrato un valore massimo pari a 43,5 gradi, battendo i 42,2 gradi raggiunti nell’ormai lontano 2007. A Marsala, invece, sono stati superati abbondantemente i 43 gradi. E che dire della Capitale? A Roma quest’ultima temperatura è stata sfiorata nei giorni scorsi, facendo boccheggiare i residenti anche per via dell’elevato tasso di umidità.

Si è già detto che queste temperature record non sono una prerogativa del Belpaese. Nel resto del mondo l’afa non ha dato tregua soprattutto negli Stati Uniti, come ben testimoniato dai 53 gradi registrati in California. Questo Stato balza puntualmente agli onori delle cronache ogni estate a causa dei vasti incendi che lo devastano, con valori del genere il problema sarà ancora più complicato da gestire. Ci sono poi i 48 gradi della Spagna e soprattutto i 60 della superficie della nazione iberica. In questo caso ben 4mila persone sono state messe in fuga da un maxi-rogo divampato alle Canarie.

Turismo a rischio per colpa delle temperature record

Ondate di caldo così evidenti e temperature record che poi “impallidiscono” di fronte a nuovi primati rischiano a questo punto di influenzare negativamente il turismo. L’European Travel Commission ha rilevato a tal proposito un dato da tenere in debita considerazione: si tratta dell’associazione no-profit che si occupa della promozione turistica nell’UE e che ha raccolto le impressioni dei viaggiatori, con il 7% di quelli continentali che rinuncerebbe alla partenza proprio a causa dell’afa. La previsione più accreditata parla della giornata odierna come quella spartiacque, con il superamento delle temperature del 2003 di ben 5 gradi.

Cosa accadde 20 anni fa nello specifico? L’anno non è stato citato casualmente: nel corso di quella estate ci furono valori infernali in tutta Italia che sono però destinati a diventare quasi “insignificanti” rispetto a quanto verrà registrato a breve. Ad esempio, nel 2003 Bari fu costretta a fare i conti con oltre 38 gradi, mentre oggi ci si prepara ad affrontarne appunto cinque in più. Siracusa, poi, rischia di avvicinarsi al suo primato (che è anche record europeo), i 48,8 gradi di due anni fa. Agosto è comunque alle porte e il prossimo mese è destinato ad essere meno eccessivo dal punto di vista meteorologico.