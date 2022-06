Osservata una tempesta solare che sarebbe in grado di travolgere la Terra

Osservando lo spazio, è capitato spesso di rilevare dei movimenti insoliti o delle masse mai viste prima. A volte possono sembrare raccapriccianti, ma in altri casi sono semplicemente degli spettacoli maestosi da ammirare. Come nel caso di questa recente scoperta fatta dal fotografo astronomico Chuck Ayuob, che ha catturato l’immagine di una tempesta solare in grado di travolgere la Terra. Ma niente paura, perché questo scenario degno di un film di fantascienza apocalittico, non avrà alcun effetto negativo sul nostro pianeta.

Che cos’è una tempesta solare?

Si tratta di un disturbo della magnetosfera terrestre causato dall’attività solare. Durante la tempesta, il Sole produce forti emissioni di materia, che si possono notare osservando la sua corona, ovviamente utilizzando gli strumenti adatti. Tutto ciò provoca un forte vento solare, le cui particelle vanno a impattare con il campo magnetico terrestre dalle 24 alle 36 ore successive all’espulsione della materia. Questo fenomeno può avvenire solo se le particelle del vento solare viaggiano verso la Terra.

Una tempesta solare di enormi proporzioni può avere alcuni effetti sul nostro pianeta, come ad esempio l’innesco di potentissime correnti che potrebbero sovraccaricare la rete elettrica di molti paesi, causando dei blackout molto diffusi. Questo scenario degno di un film apocalittico potrebbe sembrare pericoloso per le nostre vite, ma avverrebbe solo nel caso in cui le proporzioni della tempesta solare fossero effettivamente preoccupanti. Questi fenomeni sono molto delicati e vanno studiati con grande attenzione, ma vengono controllati ora dopo ora, proprio per prevenire il più possibile gli eventuali rischi per il nostro pianeta e ovviamente per l’umanità stessa.

Fortunatamente, eventi come le tempeste solari o gli asteroidi che si dirigono verso il nostro pianeta, vengono monitorati continuamente da migliaia di esperti, garantendo così la nostra sicurezza grazie alle incredibili tecnologie e alla preparazione degli studiosi.

La scoperta di Chuck Ayoub

Pochi giorni fa, per la precisione il 2 Giugno, il fotografo astronomico dilettante Chuck Ayoub stava osservando il Sole con il suo telescopio, notando questa impressionante tempesta solare grande quattro volte la Terra. È riuscito subito a documentare l’evento con un video, che ha successivamente sul sito Reddit e sul suo profilo Instagram. In questo filmato, si vede una nuvola di plasma muoversi molto lentamente per circa un’ora di tempo. Il video ha scatenato per lo più reazioni entusiaste, anche perché questa tempesta non risulta essere particolarmente minacciosa per la sicurezza della nostra Terra.

Nella caption del suo profilo Instagram, Ayoub ha scritto: “Mentre osservavo il Sole non me l’aspettavo." Ha poi descritto l’evento così:"Ieri ho puntato il mio telescopio verso questa tempesta solare dall’aspetto insolito. Era in corso una battaglia tra i campi magnetici del Sole, che ha causato questa tempesta di plasma, facendola apparire quasi bloccata sul posto, incapace di spostarsi."

Questi “incontri casuali" non sono rari, anzi molto spesso i fotografi come Ayoub o gli esperti del settore riescono a catturare immagini mozzafiato del Sole o del nostro Sistema Solare, facendo rimanere a bocca aperta il mondo intero, suscitando diverse emozioni ma anche qualche brivido di paura.