The Grand Tour, nuova puntata speciale nel deserto

Fonte foto: Maddie Brooking/Prime Video

The Grand Tour arriva in Mauritania con un nuovo episodio speciale, in uscita fra pochi giorni su Prime Video. The Grand Tour Presenta: Sand Job, questo il titolo dello speciale, vede ancora una volta protagonisti Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, che sono stati per anni i celebri presentatori di Top Gear. The Grand Tour: Sand Job sarà il penultimo episodio in assoluto di The Grand Tour: il finale uscirà nella seconda metà del 2024 e metterà definitivamente un punto a questa diventerete e amata serie documentaristica sui motori.

The Grand Tour: Sand Job, cosa sappiamo

Dopo il successo di The Grand Tour: Eurocrash, uscito su Prime Video nell’estate 2023 e ambientato nell’Europa Centrale, il nuovo speciale di The Grand Tour porta i suoi protagonisti in Africa e nello specifico in Mauritania, stato occidentale che confina con Marocco, Senegal, Mali, Algeria e oceano Atlantico.

Nell’episodio speciale Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May seguiranno le tracce della leggendaria corsa Parigi-Dakar, uno dei rally di automobilismo e motociclismo più famosi al mondo. Originariamente la gara partiva effettivamente da Parigi per poi arrivare nel deserto del Sahara e a Dakar, capitale del Senegal (è successo dal 1979 al 1991 e poi ancora nel 1993, 1994, 1998, 2000 e 2001). Da qui il nome Parigi-Dakar. Dal 2020 invece il rally, pur mantenendo il nome Rally Dakar, si tiene in Arabia Saudita.

Quello di Clarkson, Hammond e May sarà però un viaggio appunto sul tracciato più celebre del rally, nel cuore dell’Africa occidentale. Spostandosi tra Mauritania e Senegal, i tre presentatori saranno come sempre a bordo di auto sportive modificate a buon mercato: nel corso dell’avventura il pubblico li vedrà affrontare rischiose traversate pluviali, temperature torride e un terreno sabbioso davvero difficile da percorrere. Insomma, le riprese di questo speciale sono state una vera prova sia per i presentatori sia per le loro auto.

Quando esce il nuovo The Grand Tour

Lo speciale The Grand Tour: Sand Job, il penultimo di questa serie, esce il 16 febbraio 2024 su Prime Video. Il finale invece, come accennato, uscirà sulla piattaforma di streaming alla fine del 2024: la data esatta non è ancora stata annunciata, ma i tre presentatori hanno già concluso le riprese in Zimbawe.

Perché The Grand Tour non si fa più?

Come annunciato da BBC, a dicembre 2023 Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May hanno confermato che avrebbero lasciato la serie The Grand Tour dopo l’uscita dello speciale girato in Zimbawe.

Clarkson ha spiegato di volere fare un passo indietro rispetto a The Grand Tour perché le riprese richiedono un considerevole sforzo fisico e lui si sente ormai «fuori allenamento, sovrappeso e vecchio». In un’intervista a Time ha aggiunto: «Abbiamo fatto tutto ciò che puoi fare con un’auto. Quando abbiamo fatto le riunioni su cosa fare dopo, le persone hanno semplicemente alzato le mani».

Sempre secondo BBC, però, non è detto che questa sia la fine del programma: anche se al momento non c’è nulla di certo, potrebbe esserci la possibilità che The Grand Tour in futuro torni con dei nuovi protagonisti.