The Studio, la serie comedy che prende in giro il mondo del cinema

Esce nella prima metà del 2025 The Studio, la nuova serie comedy Apple Original con protagonista Seth Rogen – che ha già collaborato con Apple TV+ per la serie comedy Platonic, da lui interpretata e prodotta esecutivamente. In questo caso, invece, Rogen ha scritto, diretto e prodotto esecutivamente The Studio insieme al candidato all’Emmy Evan Goldberg. La storia è ambientata nel mondo dell’industria cinematografica, ma ne rivela dinamiche e idiosincrasie con sguardo comico e dissacrante. Un taglio che al pubblico italiano potrà forse ricordare Boris oppure Call My Agent Italia, con la differenza che questa volta siamo a Hollywood, Los Angeles, nella “casa” per eccellenza dei blockbuster campioni di incassi al cinema.

Trama e trailer di The Studio

In The Studio il protagonista Matt Remick (interpretato da Rogen) è il nuovo capo dei Continental Studios. Mentre il cinema lotta per restare vivo e rilevante, Matt e il suo team di dirigenti devono combattere per riuscire a realizzare il prossimo grande film facendo fronte a incertezze, attacchi di panico, attori narcisisti e aziende corporate timorose.

È una battaglia, la loro, che si combatte senza sosta: a ogni festa, visita sul set, decisione sul casting, riunione di marketing, premiazione… Ogni volta può essere un’opportunità che spiana la strada al successo scintillante oppure una catastrofe che mette fine alla carriera. Una prospettiva che Matt affronta con un’ansia pacata ma costante, come si vede anche dal divertente trailer recentemente diffuso da Apple Tv+.

Il cast di The Studio

Oltre al già citato Rogen, il cast di The Studio può contare su nomi stellari. Il team include infatti la vincitrice dell’Emmy, del SAG e del Golden Globe Catherine O’Hara, la candidata all’Emmy Kathryn Hahn, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders e il candidato all’Oscar e vincitore dell’Emmy Bryan Cranston (quest’ultimo in veste di guest star).

Nella serie compariranno anche, nel ruolo di sé stessi, Charlize Theron, Martin Scorsese, Anthony Mackie, Zoe Kravitz, Ron Howard e Zack Efron. Completano il cast Paul Dano, Keyla Monterroso Mejia e Dewayne Perkins.

First look of Charlize Theron in her upcoming project ‘The Studio’. Premiering on March 26 on Apple TV+. pic.twitter.com/iWZ2nYnO6P — Charlize Theron Daily (@dailytheron) November 19, 2024

Cosa sappiamo della nuova serie The Studio

The Studio è stata annunciata per la prima volta nel novembre 2022 e fin da subito è stata confermata la presenza di Rogen nel ruolo del protagonista. La serie sarà composta da dieci episodi da 30 minuti ciascuno.

Firmata da Lionsgate Television, la serie è create da Peter Huyck e Alex Gregory, con Rogen, Goldberg e Frida Perez. Tra i produttori esecutivi ci sono anche James Weaver, Alex McAtee e Josh Fagen.

Quando esce The Studio in streaming

The Studio sarà disponibile su Apple TV+ dal 26 marzo 2025. Saranno subito disponibili i primi due episodi, mentre i successivi usciranno settimanalmente (una nuova puntata a settimana) fino al finale di stagione, che sarà disponibile in streaming dal 21 maggio 2025.