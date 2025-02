Owen Wilson ci farà ridere parlando di golf

Il comico statunitense è protagonista di Stick, una nuova serie comedy su una ex star del golf in crisi che punta tutto su una giovane ma travagliata promessa di questo sport

Fonte foto: Apple TV+

Viene definita una «golf comedy». Parliamo di Stick, la nuova serie tv interpretata e prodotta esecutivamente da Owen Wilson per Apple Tv+ e in uscita sulla piattaforma di streaming nell’estate 2025. L’attore statunitense, visto spesso al cinema al fianco del collega Ben Stiller, è noto per vari ruoli comici, ad esempio nei film Zoolander, Ti presto i miei e Starsky & Hutch. Creata da Jason Keller, la nuova serie Stick promette invece di far sorridere il pubblico portandolo tra le diciotto buche del campo da golf e raccontando una storia di riscatto.

La trama: di cosa parla la serie comica Stick

Composta da dieci episodi, Stick ha come protagonista Pryce Cahill (interpretato da Owen Wilson), un ex giocatore di golf professionista la cui carriera è deragliata prematuramente vent’anni prima.

Dopo che il suo matrimonio è finito e dopo essere stato licenziato dal negozio di articoli sportivi in cui lavora, Pryce scommette sul futuro e decide di investire interamente il suo tempo, le sue energie e le sue speranze su un travagliato fenomeno del golf diciassettenne di nome Santi (interpretato Peter Dager).

Il risultato, dice Apple TV+ nella breve sinossi di questa novità, è una «commedia sincera e piacevole» su una famiglia ritrovata e sulle relazioni nel mondo del golf «così come non è mai stato mostrato prima».

Il cast e le prime foto della serie Stick

Oltre ai già citati Wilson e Dager, già noto per Insidious – La Porta Rossa, il cast di Stick include Marc Maron (che interpreta Mitts, un ex caddy e migliore amico del protagonista Pryce), Mariana Treviño, Lilli Kay, Judy Greer e Timothy Olyphant. L’ingresso di Owen Wilson nel cast è stato annunciato a marzo 2024, un paio di mesi prima dell’inizio delle riprese in Canada.

Sono previste alcune guest star direttamente dal mondo del golf, come Collin Morikawa, Keegan Bradley, Max Homa, Wyndham Clark e altri. Jim Nantz, Trevor Immelman, Matt Scharff, Brad Dalke e Garrett Clark faranno dei cameo.

Here is your first look at #Stick, a new sports-comedy series starring Owen Wilson. Premieres June 4, on #AppleTV+ pic.twitter.com/9ezJrruH24 — TV+Updates (@TVPlusUpdates) February 20, 2025

Quando esce la serie comedy Stick

La serie comedy doveva chiamarsi inizialmente Rambler & the Birdie Machine: questo è stato il titolo provvisorio usato durante le riprese, che si sono concluse a settembre 2024. Quando Apple TV+ ha annunciato la novità a inizio 2025, invece, il titolo era già stato cambiato in Stick.

Ma passiamo alla data di uscita in streaming: Stick arriva su Apple TV+ il 4 giugno 2025 con i primi tre episodi. I successivi usciranno settimanalmente (uno ogni mercoledì) fino al 23 luglio 2025.