The Witcher 2: che ruolo avrà Geralt De Rivia e quando arriva

Le riprese della seconda stagione di The Witcher sono terminate e Netflix inizia a promuovere il contenuto su tutti i suoi canali: la saga, ispirata ai romanzi fantasy scritti da Andrzej Sapkowski, continua. I nuovi episodi vedranno nuovamente Henry Cavill nel ruolo di protagonista Geralt di Rivia.

La prima stagione della serie è approdata su Netflix nel 2019 e ha subito accumulato un record di visualizzazioni, diventando uno dei contenuti più visti al mondo. Il pubblico ha conosciuto il cacciatore di mostri, Geralt, i suoi nemici e alleati. Dopo circa un anno di blocchi causati dal Covid-19 stanno per uscire le nuove puntate. La piattaforma di streaming ha annunciato diverse anticipazioni legate al personaggio Geralt di Rivia. Sono poche e frammentate, ma sufficienti per comprendere che, al centro della storia, ci sarà il forte legame tra lui e Ciri, la principessa interpretata da Freya Allan. Gli amanti delle serie fantasy sono avvisati: i nuovi episodi saranno intensi e ricchi di colpi di scena.

The Witcher 2: importanti anticipazioni sulla trama

Geralt sarà tormentato e circondato da pericoli: Netflix lo ha lasciato intendere, anche se le anticipazioni sono piuttosto criptiche e frammentate. Sarà chiamato a una nuova missione, che coinvolgerà la principessa Ciri. La piattaforma anticipa che il personaggio sarà cresciuto nella seconda stagione e che dovrà capire meglio qual è il suo destino. Nel frattempo, dovrà sfuggire a nuove minacce che mettono a rischio la sua vita. Fortunatamente ci sarà Geralt a proteggerla da ogni pericolo.

Insomma, la trama si sta delineando e vedrà Geralt e Ciri nel ruolo dei due protagonisti. Accanto a loro ci saranno altri personaggi: Vesemir, interpretato da Kim Bodnia, Anya Chalotra, nel ruolo di Yennifer, Joey Batey in quello di Ranuncolo, MyAnna Buring, nei panni di Tissala e tanti altri.

La showrunner Lauren S. Hissrich ha dichiarato enorme soddisfazione per il risultato:

"Sono così contenta che ancor prima che i fan abbiano visto la nostra prima stagione, possiamo confermare che torneremo per continuare a raccontare le storie di Geralt, Yennefer e Ciri."

Quando esce The Witcher 2

Dopo lo stop causato dal Coronavirus, le riprese di The Witcher 2 sono iniziate solo il 17 agosto 2020, a un anno di distanza dall’uscita della prima stagione. Si sono concluse ad aprile 2021.

Netflix ha annunciato che The Witcher 2 uscirà tra ottobre e dicembre 2021, cioè nell’ultimo trimestre dell’anno, circa due anni dal debutto in streaming. Ancora non si conosce la data di uscita ufficiale, ma secondo indiscrezioni l’azienda dovrebbe comunicarla in queste settimane. Nel frattempo, è comunque possibile guardare la prima stagione di The Witcher in streaming.