The Sandman 2, nel cast c'è anche un attore de Il Trono di Spade

Sono stati annunciati i nuovi nomi che fanno parte del cast di The Sandman 2, tra cui un volto noto per essere stato un indimenticabile villain di Game of Thrones

Fonte foto: Netflix

Il cast della seconda stagione di The Sandman si allarga ancora: tra i tanti volti celebri, ce n’è uno in particolare che sarà certamente familiare ai fan di Il trono di Spade. La prima stagione della serie tv creata da Neil Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg, e basata sull’omonimo fumetto di Gaiman, è uscita su Netflix nel 2022. La produzione dei nuovi episodi è iniziata ufficialmente nel 2023 e da allora ci sono stati diversi aggiornamenti sulle new entry del cast. Recentemente, ad esempio, sono stati annunciati Esmé Creed-Miles, Adrian Lester e Barry Sloane, che vestiranno i panni dei tre Eterni Delirio, Destino e Distruzione.

The Sandman 2: chi c’è di nuovo nel cast

Ma passiamo alle ultime novità. Nel cast di The Sandman 2 ci sarà anche Jack Gleeson, noto soprattutto per il ruolo di Joffrey Baratheon nella serie tv Game of Thrones. L’attore vestirà i panni di un malvagio hobgoblin di nome Puck, giullare alla corte di Re Auberon di Faerie che ama prendersi gioco soprattutto degli umani.

È una new entry anche Pose Indya Moore, che sarà invece Wanda, autista professionista e agente di sicurezza per un’agenzia di viaggi che avrà un importante ruolo di guida nel corso del viaggio nel mondo della veglia. Steve Coogan entra nel cast per dare voce a Barnabas, il leale ma cinico cane di Prodigio (detto anche Distruzione).

Gli ultimi aggiornamenti sul cast di The Sandman 2

Nei nuovi episodi di The Sandman ci saranno anche Ruairi O’Connor (nel ruolo del poeta Orfeo, figlio di Sogno e della musa Calliope), Freddie Fox (nei panni di Loki, divinità mutaforma scaltra e affascinante) e Clive Russell, anche lui già noto per Il Trono di Spade (sarà Odino, il padre di Thor).

Laurence O’Fuarain (noto per The Witcher: Blood Origin) sarà Thor: brusco e scontroso, tende a farsi guidare dalla sua fame – non solo di cibo, ma anche di sangue e sesso. Ann Skelly è Nuala e Douglas Booth è Cluracan: diversissimi ma devoti una all’altro, sono gli emissari della corte di Faerie.

still thinking about how insane the sandman season 2 cast is pic.twitter.com/z9ebsUEZcS — Sandman News (@SandmanNews) July 8, 2024

Nella seconda stagione ritornano inoltre gli attori protagonisti già visti nel primo ciclo di episodi, oltre a Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Ferdinand Kingsley, Stephen Fry, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Vanesu Samunyai e Razane Jammal.

Quando esce The Sandman 2

La data di uscita su Netflix di The Sandman 2 non è ancora stata confermata. Netflix ha già fatto sapere che la seconda stagione della serie tv sarà composta da 12 episodi, che a quanto pare saranno distribuiti in due volumi: dunque, è possibile che prossimamente venga annunciata una doppia data di uscita.