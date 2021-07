The Witcher 2: Netflix annuncia la data di uscita ufficiale

Netflix ha annunciato la data ufficiale di uscita della seconda stagione di The Witcher. I fan speravano che durante il panel "Carte del destino" della WitcherCon, primo evento virtuale in streaming, dedicato alla serie, ci fossero delle rivelazioni. Le loro aspettative non sono state disattese: annuncio e trailer della seconda stagione.

The Witcher stagione due sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire da venerdì 17 dicembre 2021 così hanno confermato showrunner, produttrice esecutiva e tutto il cast della serie durante la WitcherCon del 9 luglio. I fan hanno anche potuto apprezzare il trailer che accompagna l’uscita della stagione oltre la locandina promozionale. Geralt di Rivia torna, per proteggere la principessa Ciri.

Dopo un anno e mezzo la lunga attesa dei fan che più volte hanno visto slittare riprese per via della pandemia sta finalmente terminando.

The Witcher 2: trama

I racconti fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski da cui è tratta la serie e il videogioco di The Witcher narrano le storie di una famiglia e il suo destino. Ruotano attorno a tre personaggi principali che vivono nel vasto Continente dove mostri, uomini ed elfi intrecciano le loro vite. Geralt di Rivia, impersonato da Henry Cavill, è uno dei più forti guerrieri chiamati witcher, la cui quotidianità è sconvolta dall’incontro con la potente strega Yennefer di Vengerberg, interpretata da Anya Chalotra. Altrettanto importante è la giovane principessa Cirilla interpretata da Freya Allan. Sarà lei il cardine della seconda stagione di The Witcher. La principessa è infatti ultima discendente dell’elfa Lara Dorren, il suo sangue è troppo prezioso e va protetto dagli sconvolgimenti che sta affrontando il Continente. Geralt di Rivia dovrà portarla nel posto più sicuro che conosce: la fortezza della sua infanzia Kaer Morhen.

Novità nel cast di The Witcher 2

Confermati quindi Henry Cavill, Anya Cahlotra e Frey Allan; nel cast troviamo nel ruolo di Dijkstra, Graham McTavish, attore, scrittore e produttore già apparso nelle serie Lucifer e anche Outlander oltre che in film come lo Hobbit. Nel ruolo invece della sacerdotessa Nenneke, la bellissima Adjoa Andoh, attrice che ha dato il volto a Lady Danbury nella famosa serie tv Bridgerton di Netflix.

Curiosità di The Witcher 2

Sono stati svelati, sempre durante il WitcherCon i titoli di sette degli otto episodi che potremmo vedere a partire dal 17 dicembre sulla piattaforma streaming Netflix. In attesa di conoscere il titolo del finale di stagione, tenuto ancora segreto, ecco gli altri: A Grain of Truth, Kaer Morhen, What Is Lost, Redanian Intelligence, Turn Your Back, Dear Friend e Voleth Meir

Prodotto da Studio Mir, è atteso per il 23 di agosto The Witcher: Nightmare of the Wolf. Un vero e proprio film di Anime che racconterà di una nuova e potente minaccia attesa prima delle leggendarie avventure di Geralt di Rivia. Questa animazione avrà come protagonista Vesemir colui che poi diverrà il suo mentore.

The Witcher 2 è diretto da Stephen Surjik che abbiamo già apprezzato in The Umbrella Academy.