Ti giro intorno: di cosa parla

Una nuova storia d’amore promette di far battere il cuore agli spettatori. Si tratta di Ti giro intorno, film romantico in uscita proprio oggi, 6 maggio, su Netflix. La scrittura e la regia sono di Sofia Alvarez, già sceneggiatrice di Tutte le volte che ho scritto ti amo e P.S. Ti amo ancora.

Prodotto dalla Screen Arcade in collaborazione con Netflix e ARRI Rental, il film dura poco meno di due ore ed è un adattamento del bestseller di Sarah Dessen, una apprezzata autrice statunitense che ha già pubblicato una dozzina di romanzi. Il libro da cui è tratto il film Ti giro intorno è nello specifico Along for the Ride, ma nel 2019 Netflix ha in realtà acquistato anche i diritti di altri due romanzi di Dessen, intitolati This Lullaby e Once and for All. La storia d’amore tra Auden ed Eli, visibile da oggi sulla piattaforma di streaming, è dunque solo un assaggio di quello che verrà!

La trama di Ti giro intorno

La protagonista del film Ti giro intorno è Auden, una giovane ragazza molto diligente e votata al dovere. Dopo il divorzio dei genitori, infatti, Auden si è impegnata più che mai per ottenere ottimi risultati scolastici e non fa praticamente altro. Passa le giornate da sola o a leggere, mettendo la vita in stand-by, e di notte non riesce a dormire.

Le cose cambiano quando Auden trascorre le vacanze estive a casa del padre. Qui conosce dei nuovi amici, con i quali riscopre il piacere delle chiacchiere, del tempo libero passato insieme, del divertimento… Il vero elemento che scombussola la sua vita è però Eli, un ex campione di ciclismo acrobatico che ha un triste e misterioso passato. Anche il ragazzo è insonne, così i due iniziano a vivere insieme numerose avventure notturne che, soprattutto per Auden, sono l’occasione per vivere con leggerezza l’adolescenza che si stava perdendo e per ritrovare finalmente se stessa.

Il cast di Ti giro intorno

Il cast del film Ti giro intorno include Emma Pasarow, Belmont Cameli, Andie MacDowell, Samia Finnerty, Dermot Mulroney, Ricardo Hurtado e Kate Bosworth.

Altri interpreti sono Laura Kariuki, Marcus Scribner, Genevieve Hannelius e Paul Karmiryan. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, e in particolare in varie zone della Carolina del Nord.

Il libro da cui è tratto il film

In Italia il libro da cui è tratto il film è stato recentemente pubblicato da Mondadori, lo scorso 19 aprile, con il titolo Ti giro intorno. La trama a grandi linee sembra la stessa della pellicola: per sapere se il riadattamento di Netflix si prenderà delle libertà rispetto al romanzo, non resta che dedicarsi alla romantica visione di questa storia.