Ticwatch Pro 3 Ultra, il prezzo è in picchiata: acquistalo subito

Nell’era della connettività permanente uno smartwatch è un accessorio indispensabile diventato oramai fondamentale. Non solo per essere sempre aggiornato sull’orario e sui parametri vitali, ma anche per ricevere le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrata direttamente sul polso. Di modelli sul mercato che offrono queste funzionalità ne troviamo tantissimi, ma ce ne sono alcuni veramente speciali, come ad esempio il TicWatch Pro 3 Ultra che troviamo oggi in offerta su Amazon al minimo storico e con uno sconto speciale.

Vi starete chiedendo il perché. Lo vedremo meglio tra poco. Qui ci limitiamo ad accennare ad alcune caratteristiche tecniche che già di per sé rendono questo orologio smart imperdibile: GPS integrato, processore Qualcomm performante, e sensori di ultima generazione che assicurano il monitoraggio completo della salute e dell’attività sportiva. Uno smartwatch che stupisce anche per l’autonomia che può superare il mese utilizzando la modalità risparmio energetico. Un orologio pensato per la vita di tutti i giorni, ma adatto anche a chi ama l’avventura e vuole sempre tenere sotto controllo parametri e statistiche avanzate. Oggi a un prezzo mai visto prima.

Smartwatch Ticwatch Pro 3 Ultra: caratteristiche tecniche

In molti, prima di acquistare un orolgoio smart, sono preoccupati dalla durata della batteria. Beh, partiamo subito con le ottime notizie: la batteria del Ticwatch Pro 3 Ultra GPS dura fino a 72 ore in modalità Smart e 45 giorni in modalità Essential. Il merito è della tecnologia Dual Display che sovrappone uno schermo a basso consumo a un brillante schermo AMOLED da 1,4" e puoi decidere in base all’utilizzo quale dei due utilizzare. Impostando lo schermo a basso consumo si ha accesso ad alcune funzionalità in meno.

A bordo è presente un processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e un sistema a doppio processore Mobvoi. Il tutto, abbinato a 1G di RAM e 8G di memoria ROM. Per quanti amano effettuare pagamenti veloci e sicuri, è dotato di tecnologia NFC che supporta Google Pay. Tanti poi i servizi per quanti svolgono attività all’aperto: impermeabile IP68, GPS integrato, altoparlante e microfono, barometro, saturazione di ossigeno nel sangue, monitoraggio dello stress e monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24. Puntuale anche per il monitoraggio del sonno. Possibilità di registrare le variazioni della frequenza cardiaca su un grafico settimanale, con la possibilità di attivare un avviso che rileva cambiamenti insoliti.

Le modalità di allenamento disponibili sono più di 100, tra cui tutte quelle più praticate, a partire dalla corsa e dal ciclismo. Alcuni esercizi sono di livello professionali e ti aiutano a dare il meglio. Essendo impermeabile è presente anche il nuoto. Il chip GPS permette di tenere traccia di ogni spostamento e di valutare lo sforzo in base al percorso effettuato.

Smartwatch Ticwatch Pro 3 Ultra: prezzo e offerte

Veniamo ora al prezzo. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 191€, con uno sconto del 24% rispetto a quello precedente. Se prendiamo in considerazione il prezzo di listino, lo sconto sfiora quasi il 50%. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce: 5 rate da 38,20€ al mese. Un’occasione unica da non farsi scappare e che ricevete a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettuate l’ordine).

