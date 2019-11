TIM vuole eliminare la segreteria telefonica

18 Novembre 2019 - Se c’è un servizio aggiuntivo a pagamento offerto dagli operatori telefonici poco usato, e molto odiato, esso è certamente la segreteria telefonica. Sulle utenze TIM, però, la segreteria potrebbe presto sparire.

La società di telecomunicazioni, infatti, a partire dal 17 novembre non attiva più automaticamente la segreteria telefonica sulle nuove SIM vendute. Quelle già circolanti, invece, continuano ad avere questo servizio come in passato, che va eventualmente disattivato in modo manuale, mentre chi vuole usare la segreteria su una SIM nuova ne deve chiedere l’attivazione. Gli addebiti sul credito telefonico causati dall’attivazione della segreteria da parte dell’utenza chiamata sono, da tempo, oggetto di critiche nei confronti di tutti gli operatori, specialmente quelli che scattano quando il numero è occupato o non raggiungibile.

Segreteria telefonica: cosa cambia sulle nuove schede TIM

Chi oggi compra una nuova scheda SIM di TIM non troverà più tra i servizi attivati la segreteria telefonica. Neanche i moduli informativi forniti insieme alla SIM fanno più riferimento a questo servizio. Qualora l’utente abbia invece bisogno di attivare il servizio, potrà farlo chiamando il risponditore automatico 40920, il Servizio Clienti al numero 119, oppure usando l’app MyTIM.

Segreteria telefonica: come disattivarla

Per chi è già cliente TIM da tempo, invece, non cambia nulla: se non vuole la segreteria telefonica la deve disattivare manualmente. E’ possibile farlo in diversi modi: con l’app MyTIM, entrando nell’area MyTIM Mobile e selezionando le tab Servizi > Configura dal menu Gestione chiamate; oppure chiamando il 40920 se seguendo le indicazioni del risponditore automatico: o, infine, digitando i seguenti codici: ##21# INVIO (per disattivare la segreteria su tutte le chiamate), #67# INVIO (per disattivarla quando il nostro numero è occupato), ##61# INVIO (quando non possiamo rispondere), ##62# INVIO (quando non siamo raggiungibili).

Segreteria telefonica: come attivarla

Chi invece ha appena comprato una SIM nuova di TIM e vuole attivare la segreteria, può farlo sempre tramite il 40920 o il 119, tramite l’app MyTIM (con la stessa procedura di prima) oppure usando questi codici: **21*41919# INVIO (tutte le chiamate), **67*41919# INVIO (solo su occupato), **61*41919# INVIO (quando non si può rispondere), **62*41919# INVIO (quando è irraggiungibile).