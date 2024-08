Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Panasonic

Panasonic ha annunciato l’arrivo sul mercato dei nuovi telefoni cordless della serie KX-TGU che puntano su accessibilità e semplicità di utilizzo, con tasti grandi, retroilluminazione, schermo LCD di generose dimensioni per consentire la visualizzazione di tutte le informazioni e varie funzionalità aggiuntive, come il blocco delle chiamate indesiderate e la torcia.

I nuovi cordless di Panasonic

La nuova serie KX-TGU di cordless di Panasonic si compone da diverse varianti, a partire dal modello KX-TGU430 con display da 2,1 pollici, funzione torcia e segreteria telefonica. C’è anche la funzione Fav Call, per salvare fino a tre numeri preferiti, oltre alla possibilità di bloccare le chiamate indesiderate, alla regolazione del volume in chiamata e alla compatibilità con gli apparecchi acustici.

La gamma di cordless Panasonic comprende anche il modello KX-TGU130, che riprende le specifiche del modello precedente. Ci sono poi i modelli KX-TGU410 e KX-TGU110, per gli utenti che non desiderano utilizzare la segreteria telefonica. Ad affiancare i nuovi cordless, inoltre, Panasonic ha introdotto sul mercato anche i ricevitori accessori KX-TGUA40 e KX-TGUA10.

Tutti i modelli della nuova famiglia di cordless Panasonic sono dotati di tasti illuminati oltre che di un tasto per la risposta e per la fine della chiamata. I ricevitori KX-TGU4, inoltre, includono anche la funzione torcia, con luce a LED bianca. Grazie al tasto Amplify e ai tasti dedicati alla gestione del volume è possibile regolare l’audio delle telefonate.

I modelli KX-TGU4 possono sfruttare un volume fino a 8 volte superiore rispetto ai cordless standard di Panasonic (serie KX-TG68) mentre i modelli della serie KX-TGU1 permettono di sfruttare un volume doppio.

C’è poi la certificazione ETS 300 381 che testimonia il fatto che questi ricevitori possono funzionare con gli apparecchi acustici con bobina a induzione, riducendo le interferenze e migliorando la qualità dell’audio durante le chiamate.

I cordless Panasonic possono identificare e bloccare le chiamate a composizione automatica e quelle provenienti da codici di Paesi e aree specifiche o anche da numeri indesiderati. Questa funzione utilizza la rubrica interna del dispositivo e richiede l’attivazione di un abbonamento al servizio ID chiamante del proprio gestore telefonico.

C’è anche la funzione non disturbare che, se attivata, permette di silenziare i ricevitori. Questa funzione può essere attivata, ad esempio, per evitare di ricevere chiamate in determinate fasce orarie (di sera o nel primo pomeriggio).

I prezzi in Italia

Tutta la nuova gamma di cordless Panasonic è già disponibile in Italia, con alcuni modelli. I prezzi ufficiali sono i seguenti: