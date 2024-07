Fonte foto: Unsplash

A volte, la giusta immagine del profilo può fare la differenza su Tinder. Una foto perfetta è infatti il primo passo verso un match riuscito. Per aiutare gli utenti ad ottenere il massimo, l’azienda ha recentemente annunciato Photo Selector (Suggeritore Foto).

Si tratta di una nuova funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale per trovare le migliori foto tra quelle presenti nella galleria dello smartphone, in modo da sceglierne una come immagine del profilo. Tale funzione era già stata presentata lo scorso agosto durante una conference call sui risultati finanziari dell’azienda. Tuttavia, una vera e propria data di lancio non era stato ancora annunciata.

Questa tecnologia AI di riconoscimento facciale non è nuova. Applicazioni come Google Foto o Foto di Apple la utilizzano già. A differenza di Photo Selector però, queste app permettono soltanto di identificare le persone presenti nelle immagini e non aiutano a selezionare le foto tra quelle presenti nella galleria.

Tinder: Photo Selector è sicuro per la privacy?

Nel suo blog l’azienda spiega che, per utilizzare la nuova funzione, sono necessari i dati biometrici dell’utente. Quest’ultimo può scattarsi un selfie oppure scansionare la sua attuale foto profilo di Tinder.

Per fare ciò, è necessario concedere autorizzazione all’app Tinder per accedere ai file della galleria e alla fotocamera. Tale consenso potrà comunque essere rimosso in un secondo momento dalle impostazioni dello smartphone.

A questo punto, l’applicazione confronterà tali dati con le foto della libreria, scegliendo alcuni selfie che potrebbero funzionare bene come foto profilo. L’intero processo avviene in locale e l’app non riceve alcuna informazione su quale delle foto profilo ritragga il volto dell’utente.

L’azienda assicura infatti che non vi è nessun problema per la privacy, poiché i dati raccolti vengono rimossi una volta che si esce dalla funzione. Le uniche foto che raccoglie Tinder sono quelle che l’utente deciderà di caricare sull’app.

L’algoritmo di Tinder riesce a selezionare le foto migliori a seconda di vari fattori, come ad esempio l’illuminazione, la composizione e non solo. Per evitare di violare i Termini e le Linee guida della community, Tinder non suggerirà foto di gruppo.

Gli utenti dovranno infatti selezionare soltanto le foto in cui non compaiono altri soggetti. Naturalmente, Photo Selector non sceglierà la foto da caricare su Tinder e non prenderà alcuna decisione in automatico.

Tale funzione serve soltanto ad aiutare l’utente nel processo decisionale. Quest’ultimo avrà infatti sempre l’ultima parola su tutto.

Tinder: quando sarà disponibile Photo Selector

Secondo quanto dichiarato dalla stessa Tinder, la nuova funzione è attualmente in fase di test. Tuttavia, sarà resa disponibile entro la fine di luglio per utenti Android e iOS negli Stati Uniti. Il lancio a livello globale dovrebbe invece avvenire nei prossimi mesi.