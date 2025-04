Tinder, la verifica del profilo arriva in Italia. Cosa cambia per gli utenti

Tinder introduce la verifica del profilo, con spunta blu, anche in Italia: ecco come funziona il sistema che punta a eliminare il problema dei profili fake

Fonte foto: Shutterstock

Tinder continua a rafforzare le misure di sicurezza per i suoi utenti. La popolare app di dating, infatti, ha annunciato l’arrivo della verifica del profilo, un sistema pensato per garantire agli iscritti la possibilità di controllare l’autenticità dei profili di altre persone. Tale sistema era già disponibile in vari mercati e ora arriva anche in Italia, rappresentando un’ulteriore novità per l’applicazione che, nel frattempo, sta registrando l’integrazione di alcune funzioni AI per diventare ancora più completa e ricca.

Come funziona la verifica del profilo con Tinder

Il nuovo sistema di verifica del profilo permetterà agli utenti italiani di Tinder di poter “verificare” il proprio profilo e, quindi, garantire ad altri iscritti della piattaforma che la propria identità su Tinder è reale e che non si tratta di un profilo fake. Potenzialmente, quindi, verificare il proprio profilo dovrebbe aiutare ad avere successo e raggiungere un numero maggiore di persone. La procedura di verifica prevede la realizzazione di un video selfie in cui è necessario mostrare anche il proprio documento di identità (carta di identità, patente o passaporto).

In questo modo, Tinder potrà controllare l’identità degli utenti e potrà anche assicurarsi che la piattaforma non venga utilizzata dai minori di 18 anni. I profili verificati tramite videoselfie presentano un’icona blu a forma di fotocamera mentre la verifica del documento permette di sbloccare un’icona blu a forma di documento. Completare entrambe le verifiche, quindi,consentirà a chi utilizza la piattaforma di ottenere la ben nota spunta blu, da sempre sinonimo di “affidabilità”.

Yoel Roth, Head of Trust and Safety di Match Group, società madre di Tinder, ha spiegato cosa vuole ottenere l’azienda con il suo sistema di verifica: “Il nostro obiettivo è rendere le nostre app il metodo più sicuro e affidabile per conoscere nuove persone, e continuiamo a sviluppare strumenti per garantire interazioni più sicure sia online che offline. La risposta positiva a ‘Verifica il tuo profilo’ nel Regno Unito, in Australia e negli Stati Uniti ci conferma che questa funzione aggiungerà un valore significativo ai profili su Tinder”.

Quando arriva la verifica del profilo su Tinder

La verifica del profilo su Tinder è in fase di distribuzione in Italia (ma è già attiva in altri Paesi). Tutti gli utenti che utilizzano la piattaforma di dating nel nostro Paese potranno avviare la procedura di verifica entro la prossima estate. Il sistema in questione non sarà obbligatorio e sarà ancora possibile continuare a utilizzare Tinder anche senza verifica. Per controllare la disponibilità del nuovo tool per avviare la verifica del proprio account è sufficiente accedere all’app e consultare le impostazioni (bisognerà aggiornare l’app all’ultima versione disponibile).