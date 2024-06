Trama e trailer italiano di Wolfs (e dove vederlo in streaming)

Fonte foto: Apple TV+

Si intitola Wolfs – Lupi solitari il nuovo film d’azione (ma con un pizzico di thriller e comedy) con protagonisti George Clooney e Brad Pitt, in uscita quest’anno anche in Italia. Le due star di Hollywood non recitavano insieme dai tempi di Burn After Reading, acclamata black comedy del 2008 diretta dai fratelli Coen. Sedici anni dopo, in questo nuovo film che li vede co-protagonisti dietro la telecamera c’è Jon Watts, che nel 2017 ha messo la firma su Spider-Man: Homecoming come regista e sceneggiatore.

Trama e trailer di Wolfs – Lupi solitari

Come si intuisce dal primo teaser trailer di Wolfs, distribuito a fine maggio 2024, George Clooney e Brad Pitt interpretano due fixer specializzati nel risolvere situazioni scomode e portare a termine “lavori sporchi” – impossibile, guardando le prime scene del trailer, non pensare a Harvey Keitel in Pulp Fiction, iconico film di Quentin Tarantino: «Sono il Signor Wolf, risolvo problemi».

Comunque sia, nel film Pitt e Clooney arrivano sulla scena di un crimine di alto livello per far sparire tracce e cadavere. Entrambi sono lupi solitari, abituati a lavorare da soli. Ma quando si ritrovano a sorpresa nella stessa stanza d’albergo, pronti a risolvere lo stesso problema, scoprono con grande disappunto che saranno costretti a lavorare insieme.

Collaborando controvoglia per via di alcune questioni del passato rimaste irrisolte, i due si troveranno invischiati in una serata caotica e totalmente fuori controllo. Sempre giudicando dal trailer, pare proprio che Wolfs sarà un film d’azione in stile poliziesco, ma con una buona dose di velato umorismo.

Perché il film si chiama Wolfs?

Il plurale inglese di lupo – wolf – è in realtà wolves. Perché allora il film si chiama Wolfs? Probabilmente perché si voleva dare l’idea di due lupi solitari costretti a lavorare insieme. Secondo Lucy Ford e Jack King di GQ, l’intenzione è quella di rimarcare la sovrapposizione di due Wolf, di due lupi solitari, appunto – quasi come se Wolf fosse un cognome (e di nuovo torna alla memoria Pulp Fiction).

Sono sempre i due giornalisti di GQ a ipotizzare, più o meno seriamente, che un’altra ragione dietro la scelta del titolo potrebbe essere la volontà di evitare sovrapposizioni con Wolves di Kanye West.

Il cast di Wolfs

Oltre ai due protagonisti già citati, nel cast di Wolfs ci sono anche Amy Ryan (vista in The Office, Only Murders in the Building e Beautiful Boy), Poorna Jagannathan e Austin Abrams (noto per Euphoria).

Quando esce il film Wolfs

Il film Wolfs arriva al cinema il 19 settembre 2024. Apple TV+ ha acquisito i diritti del film, che dunque prossimamente entrerà a fare parte del catalogo della piattaforma di streaming (presumibilmente ciò avverrà qualche mese dopo il debutto cinematografico, come già accaduto per Napoleon e altri titoli).