Streaming: finalmente Apple TV+ anche su Android

Fonte foto: Apple

Dopo una lunga attesa, l’app di Apple TV+ è finalmente disponibile sul Google Play Store per gli utenti Android. Questa novità permette a chiunque possieda uno smartphone o un tablet con sistema operativo Android 8.0 o successivo di accedere ai contenuti della piattaforma di streaming di Apple.

Apple TV+, ora anche su Android

Con l’arrivo dell’app su Google Play, Apple TV+ è ora accessibile attraverso una vasta gamma di dispositivi. Oltre agli iPhone, iPad, Apple TV 4K, Apple TV HD e Apple Vision Pro, la piattaforma è ora disponibile su:

Smartphone e tablet Android

Smart TV di diversi produttori come Samsung, LG, Sony, Panasonic, VIZIO e HiSense

Dispositivi per lo streaming come Roku, Amazon Fire TV, Android TV e Google TV

Console di gioco e decoder

Browser web all’indirizzo tv.apple.com/it

Gli utenti Android possono ora abbonarsi direttamente ad Apple TV+ e a MLS Season Pass tramite il proprio account Google Play, con la possibilità di usufruire di una prova gratuita di sette giorni per Apple TV+.

Inoltre, è possibile scaricare film e serie TV per la visione offline. L’app offre le funzioni “Continua a guardare” e “Watchlist” per una migliore esperienza utente.

Quanto costa Apple TV+ e cosa offre

Apple TV+ costa 9,99 euro al mese e offre una vasta selezione di serie e film originali, tra cui produzioni premiate come Ted Lasso, Scissione, Silo, The Morning Show, Slow Horses, Monarch: Legacy of Monsters e Disclaimer.

Nel catalogo si trovano anche film come Wolfs – Lupi solitari, Napoleone e The Instigators, oltre a documentari sportivi e culturali come Real Madrid: ¡Hasta el final! e Il mondiale di Messi: l’apice di una leggenda.

Apple TV+ trasmette anche eventi sportivi, tra cui Friday Night Baseball, con due partite della Major League Baseball ogni settimana, e Sunday Night Soccer, una partita settimanale della MLS, cioè la Major League Soccer americana in cui giocano anche grandi glorie del calcio europeo a fine carriera, come Leo Messi.

Chi desidera vedere l’intera stagione di MSL, però, deve sottoscrivere l’abbonamento aggiuntivo MSL Season Pass da 12,99 euro al mese, o 99 euro a stagione.

Apple TV+ incluso in Apple One, un pacchetto che offre più servizi Apple a partire da 19,95 euro al mese (25,95 euro per il piano famiglia, 34,95 per il piano Premium). Anche in questo caso, però, la MSL si paga a parte.