3 novità da vedere su Apple TV+ a settembre 2024

Fa il suo debutto globale al cinema a settembre 2024 il film Wolfs, l’attesa action comedy con protagonisti George Clooney e Brad Pitt nei panni di due fixer abituati a lavorare come “lupi solitari” e costretti dalle circostanze a collaborare. Il film sarà poi disponibile in streaming su Apple TV+, anche se non è ancora possibile sapere quando. Nell’attesa, però, ci sono altre novità in arrivo in queste settimane sulla piattaforma di streaming.

Ecco tre titoli da non perdere a settembre 2024 su Apple TV+.

Slow Horses 4

Il 4 settembre esce la quarta stagione di Slow Horses, acclamata serie dark comedy e di spionaggio con il vincintore dell’Academy Award Gary Oldman nei panni del protagonista Jackson Lamb. Brillante ma irascibile, Lamb è a capo di una divisone dell’intelligence britannica che riunisce diversi agenti che, per varie ragioni, sono stati declassati o sono ormai alla fine della loro carriera – di certo non godono di grande fama, specialmente tra i colleghi.

Secondo la breve sinossi diffusa dalla piattaforma di streaming, la quarta stagione si apre con attentato che fa esplodere diversi segreti personali e mina le già fragili fondamenta della divisione guidata dal protagonista. La serie tv è già stata rinnovata per una quinta stagione.

Intanto, però, questo è il trailer della quarta stagione:

La Maison

Un’altra interessante novità in uscita (disponibile dal 20 settembre) è la serie tv La Maison, una storia di potere, lusso e dramma famigliare ambientata dietro le quinte dell’industria della moda.

Dopo che il celebre designer Vincent Ledu (interpretato da Lambert Wilson) è colpito da uno scandalo, il suo noto marchio di moda e lo storico nome della sua famiglia cadono in disgrazia e devono reinventarsi. Per riuscirci, LEDU – questo il nome del brand – si affida a una nuova generazione di designer.

Ma intanto una famiglia rivale vuole approfittare di questo momento di debolezza per scalare i vertici dell’industria fashion… e anche per vendicarsi. Nel cast ci sono anche Amira Casar, Zita Hanrot e Carole Bouquet.

Questo il trailer della serie tv francese:

Midnight Family – Emergenze Notturne

Ispirato dal documentario omonimo, Midnight Family (Emergenze Notturne è il titolo italiano) è una nuova serie tv in lingua spagnola ambientata a Città del Messico. La storia ha come protagonista un giovane e ambizioso studente di medicina che di notte lavora per le strade della città a bordo dell’ambulanza privata di proprietà della sua famiglia.

Le puntate racconteranno dunque le innumerevoli emergenze mediche (e non solo) che di notte avvengono in una città da milioni di abitanti. Ad affrontarle a bordo del mezzo di soccorso, insieme al giovane protagonista, ci sono anche il padre Ramón e i fratelli Marcus e Julito. La prima stagione esce il 25 settembre.

Questo il trailer: