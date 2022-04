Tre serie Netflix che parlano di adolescenza

Chi vorrebbe tornare all’adolescenza? La risposta non è affatto scontata. Forse alcuni hanno nostalgia della spensieratezza e delle amicizie di quegli anni, mentre altri non sentono certo la mancanza degli scontri con famiglia e coetanei e del rapporto complicato con se stessi e il proprio corpo.

Un periodo fondamentale della vita, cruciale per la formazione di ciascuno, ma anche ricco di molteplici sfaccettature, di luci e ombre. Non stupisce che l’adolescenza e gli adolescenti siano un soggetto prediletto da così tante serie tv che piacciono ai giovani e anche ai meno giovani. Su Netflix ce ne sono molte di grande successo, come Sex Education, The end of the f***ing world o, se si cercano tinte più cupe, Baby. Anche Stranger Things, di cui è in arrivo la nuova stagione, ha per protagonisti degli adolescenti alle prese, oltre che con minacce sovrannaturali, con primi amori e amici storici.

L’ultimo bus del mondo

Per chi ha già visto tutto il catalogo Netflix, ecco il titolo perfetto: la serie L’ultimo bus del mondo è uscita il 1° aprile 2022 e ha per protagonisti alcuni studenti in gita scolastica che loro malgrado, quando un’apocalisse robot annienta l’umanità, diventano degli eroi.

Scritta e ideata da Paul Neafcy, la serie è prodotta dalla britannica Wildseed Studios ed è un mix di avventura, comicità, mistero e commozione. I giovanissimi protagonisti, infatti, con la spensieratezza e il coraggio che contraddistingue la loro età, formano un gruppo unito e affrontano insieme difficoltà e robot impazziti.

Elite

Per la gioia dei fan, la quinta stagione di Elite è in arrivo su Netflix fra pochi giorni: il debutto è atteso per l’8 aprile 2022. C’è giusto il tempo per riguardare le stagioni precedenti, tutte disponibili sulla piattaforma di streaming.

La trama è incentrata sugli studenti di un’esclusiva scuola spagnola che ogni anno si ritrovano a fare i con un nuovo mistero (un omicidio, ad esempio), segreti, conflitti interni e indagini improvvisate.

Nella stagione 5 in arrivo ci sono anche alcuni attori già visti in La casa di carta, ovvero Jaime Lorente (Nano), María Pedraza (Marina) e Miguel Herrán (Christian). La serie tv è già stata rinnovata per la sesta stagione.

SKAM Italia

Questa apprezzata serie tv italiana ha esordito nel 2018 e al momento conta quattro stagioni, ciascuna dedicata a un diverso personaggio. I protagonisti sono tutti millennial alle prese con la scoperta della propria identità e con i primi amori.

Nella quarta stagione il perno della narrazione è la diciottenne musulmana Sana, che con qualche difficoltà cerca di conciliare la fede, le aspettative della famiglia e il desiderio di una vita sociale tipica di qualunque adolescente romano.

Le riprese della quinta stagione si sono concluse all’inizio del 2022, ma al momento non è ancora chiaro se uscirà entro la fine di quest’anno oppure nel 2023.