Tre serie tv Prime da vedere entro il 31 dicembre

Ogni mese il catalogo di Prime Video si aggiorna: arrivano decine e decine di nuovi titoli e una manciata di vecchie uscite "scade" ed esce definitivamente dai radar. A dicembre accade ad alcuni film: Cambio tutto, disponibile solo fino al 17 dicembre; Boss Level, fino al 18 dicembre; Io sono Babbo Natale, fino al 20 dicembre; Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, che scade il 24; e infine Dangerous, visibile solo entro il 30 dicembre.

Lo stesso destino tocca a tre serie tv, in scadenza il 31 dicembre 2022.

Superstore

A essere disponibile solo fino alla fine dell’anno è ad esempio Superstore, serie tv comica ambientata in un ipermercato gestito da una spassosa e originale famiglia di dipendenti. La protagonista è Amy, di gran lunga l’impiegata più fedele del negozio e il collante che tiene insieme tutto il gruppo, e non solo. Tra i protagonisti c’è anche Jonah, ultimo assunto, determinato a dimostrare che lavorare può anche essere divertente.

Nel cast ci sono America Ferrera (nota soprattutto per il ruolo da protagonista in Ugly Betty) e Ben Feldman. La serie è composta da sei stagioni, per un totale di 103 episodi: dunque, iniziarla adesso e finirla entro il 31 dicembre richiede certamente una buona determinazione e tanto tempo libero. Chi invece aveva già iniziato a seguire la serie su Prime Video ma non l’ha ancora finita, deve sapere che ha solo poche settimane per chiudere questo capitolo!

The Good Doctor

È l’ultima occasione anche per vedere su Prime Video la serie tv The Good Doctor, le cui prime quattro stagioni rimarranno disponibili sulla piattaforma di streaming solo fino al 31 dicembre. Lanciata nel 2017, creata da David Shore e basata sull’omonima serie sudcoreana, la storia ha per protagonista Shaun Murphy, un giovane medico specializzando in chirurgia, autistico e affetto dalla sindrome del Savant. Quest’ultima è una condizione caratterizzata da vari ritardi cognitivi, anche gravi, abbinati allo sviluppo sopra la norma di un’abilità particolare.

Il protagonista ha vissuto un’infanzia difficile in Wyoming, ma grazie al suo mentore, il dottor Aaron Glassman, si trasferisce in California ed entra a far parte del celebre dipartimento di chirurgia di un ospedale.

Mr. Pickles

Serie animata statunitense per adulti, Mr. Pickles, creata da Will Carsola e Dave Stewart nel 2013, ha conquistato una fetta di pubblico con il suo humor nero e le situazioni satiriche e grottesche. La serie ruota attorno alle vicende della famiglia Goodman e in particolare del figlio Tommy, 6 anni, e del suo border collie satanico.

Chi è fan del genere, può recuperare le prime tre stagioni della serie (29 puntate in totale) su Prime Video entro il 31 dicembre: la quarta e ultima stagione, composta da soli due episodi finali, è uscita nel 2019 ma è ancora inedita in Italia.

