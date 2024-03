A partire dal 2026 Euro NCAP, l’autorità leader nella valutazione della sicurezza delle automobili in Europa, introdurrà nuove regole che potrebbero rivoluzionare il design degli interni delle auto moderne. Questa mossa è stata motivata dalla crescente preoccupazione riguardo ai display touch, sempre più presenti e “invasivi” nei cruscotti delle nuove auto.

Euro NCAP sta per adottare un approccio più rigoroso nei confronti dei sistemi di controllo dei veicoli. Le nuove linee guida prevedono che le auto non potranno ottenere il prestigioso punteggio di cinque stelle Euro NCAP se i controlli per le funzioni più utilizzate saranno inseriti all’interno delle interfacce touch screen. Questa decisione sottolinea l’importanza dei controlli fisici, che sono stati giudicati più sicuri e meno distraenti per i conducenti.

Euro NCAP: cosa cambia dal 2026

Matthew Avery, il direttore dello Sviluppo Strategico di Euro NCAP, ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo la crescente dipendenza dai display touch all’interno dei veicoli. Intervistato da BBC Breakfast, Avery ha messo in luce come i grandi schermi touch centrali possano rappresentare una significativa fonte di distrazione, contribuendo all’aumento degli incidenti stradali.

Il problema è tra l’altro accresciuto dalla grande varietà di sistemi operativi e interfacce utilizzati sui vari modelli, costringendo gli automobilisti a doversi adattare continuamente a comandi diversi, aumentando così il rischio di distrazioni.

Queste considerazioni hanno portato Euro NCAP a una decisione radicale: i nuovi modelli di auto che non dispongono di comandi fisici per le funzioni essenziali come le frecce direzionali, le luci di emergenza, la chiamata di SOS, i tergicristalli e il clacson, non riceveranno il massimo delle stelle nelle valutazioni.

Questa nuova politica, che entrerà in vigore nel 2026, mira a spingere i produttori di automobili a ripensare l’ergonomia e la sicurezza dei loro cruscotti.

L’ascesa dei display touch nelle auto

Parallelamente alla discussione sulla sicurezza, l’industria automobilistica sta assistendo a una notevole crescita nell’adozione dei display touch, in particolare quelli LCD TFT in-cell. Una recente ricerca condotta da Omdia ha evidenziato un incremento sostanziale nelle spedizioni di questi dispositivi, sottolineando la loro crescente popolarità nonostante le preoccupazioni sulla sicurezza.

I display touch sono diventati un elemento fondamentale negli abitacoli delle auto moderne, con display di dimensioni sempre maggiori e che offrono funzionalità avanzate, anche grazie ad una maggiore connettività integrata nell’auto.

Per questo le nuove regole di Euro NCAP rappresenteranno un punto di svolta per l’industria automobilistica, ponendo l’accento sulla necessità di un equilibrio tra tecnologia e sicurezza dei conducenti.

Mentre i display touch offrono indubbi vantaggi in termini di estetica e funzionalità, la loro capacità di distrarre l’attenzione dei conducenti ha sollevato preoccupazioni significative. Con l’introduzione di questi nuovi standard, Euro NCAP sta inviando un messaggio chiaro: la sicurezza non deve essere compromessa in nome del progresso tecnologico.