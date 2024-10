Fonte foto: 123RF

Un raro fungo, chiamato Grifola Frondosa Maitake, è stato trovato in Italia per caso, da un appassionato fungaiolo.

Si tratta di una specie tipica del Giappone, da usare in cucina e, soprattutto, ricca di qualità benefiche.

Trovato raro fungo in Toscana: cosa sappiamo

In un bosco dell’Appennino pistoiese è stato rinvenuto un rarissimo esemplare di Grifola Frondosa, noto anche come Maitake. Si tratta di un fungo che cresce in natura quasi esclusivamente in Giappone.

A fare la straordinaria scoperta è stato Roberto Carta, un ingegnere civile di 34 anni, residente a Montemurlo e appassionato cercatore di funghi fin dall’infanzia. Durante un’escursione in una zona non precisata della boscaglia, ha recuperato un esemplare di Grifola dal peso eccezionale di 1,6 chilogrammi.

La Grifola Frondosa è un fungo apprezzato sia per il suo utilizzo in cucina che per le sue proprietà benefiche per la salute, particolarmente riconosciute nella medicina orientale. Nonostante il suo sapore delicato, è la sua rarità a renderlo un trofeo ambito tra gli appassionati fungaioli. Il ritrovamento di un esemplare così grande ha destato grande stupore nello stesso Carta, che da decenni si dedica con passione a quest’attività, seguendo le orme del padre, anch’egli navigato cercatore di funghi. Roberto, fin dall’età di 5 anni, ha seguito il babbo nei boschi, imparando a distinguere non solo i comuni porcini, ma anche specie più rare e meno conosciute.

Suo padre era talmente esperto che, negli anni ’80, veniva spesso contattato dal gruppo micologico di Firenze per identificare specie insolite. Dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 2019, Roberto ha continuato a coltivare questa tradizione familiare, talvolta accompagnato anche dalla madre, o dagli amici, nelle sue uscite nei boschi. Il ritrovamento del Maitake rappresenta per lui il coronamento di anni di dedizione.

Le caratteristiche della Grifola Frondosa

La Grifola Frondosa è una specie rara anche per il suo ciclo di crescita. Questo fungo può impiegare dai cinque ai dieci anni prima di ricomparire nello stesso luogo. La sua forma ricorda quella di un cavolfiore, con molte diramazioni, ed è proprio questa conformazione a renderlo immediatamente riconoscibile per chi ha familiarità con i funghi.

Roberto, dopo aver scorto il fungo, ha avuto un momento di esitazione: “Non potevo credere fosse davvero un Maitake”, racconta. La sua emozione è comprensibile, poiché fino a quel momento aveva visto esemplari simili solo sui libri.

La sua scoperta ha anche un’importante valenza scientifica, poiché si tratta di una specie particolarmente difficile da trovare in Italia. In passato, il Grifola era stato avvistato principalmente in regioni come il Trentino e il Veneto, ma mai nei boschi della Toscana, rendendo questa scoperta ancora più rilevante. Nonostante l’emozione, Roberto ha deciso di mantenere segreta la località esatta del ritrovamento, come spesso fanno i cercatori di funghi per proteggere i loro luoghi privilegiati.

Il ritrovamento, insomma, da una parte rappresenta un evento inconsueto per la micologia, dall’altra evidenzia l’importanza della trasmissione di passioni familiari come quella per la raccolta dei funghi. La Grifola Frondosa è un simbolo della natura selvaggia e misteriosa che, di tanto in tanto, offre sorprese straordinarie a chi sa cercarle con dedizione e pazienza.

Adesso per Roberto c’è un’ultima sfida che lo attende Roberto: riuscire a conservare il fungo per eventuali interessi scientifici prima che sua madre ceda alla tentazione di cucinarlo! La Grifola, oltre al suo aspetto unico e alla rarità, è infatti considerata una prelibatezza culinaria.