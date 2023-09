Fonte foto: WiStudio-Elements Shutterstock.com

Acquirenti e venditori possono sfruttare eBay e tutti gli strumenti di uno dei marketplace più famosi e utilizzati al mondo per, rispettivamente, acquistare e vendere prodotti. Lo store è un vero e proprio punto di riferimento del settore e-commerce.

Purtroppo, però, le truffe su eBay sono molto comuni, sia tra i venditori che tra gli acquirenti. Alcune sono particolarmente diffuse ed è facile, per chi utilizza spesso il marketplace, imbattersi in un tentativo di raggiro che segue uno schema “classico”.

In rete è possibile imbattersi in tantissime truffe, come le truffe sui Bitcoin e le altre criptovalute, o il tentativo di rivendere un iPhone rubato. Molte di queste truffe sfruttano marketplace come eBay e possono causare danni economici significativi ad acquirenti e venditori onesti.

Vediamo, quindi, quali sono le truffe più comuni su eBay e come evitarle.

Il venditore non spedisce l’oggetto

Può capitare di acquistare un prodotto su eBay da un venditore e non ricevere l’oggetto. Molto spesso, infatti, i truffatori iniziano a vendere su eBay, accumulando feedback positivi con prodotti di scarso valore per poi iniziare a raggirare gli utenti con truffe come quella del mancato invio dell’oggetto.

Per difendersi conviene sempre acquistare i prodotti accompagnati dai badge Servizio eBay Premium (che certifica come affidabile il venditore) e Garanzia cliente eBay (che garantisce un rimborso se non si riceve il prodotto).

La truffa del cambio nome

Alcuni venditori usano una tecnica subdola per truffare gli utenti su eBay. Vendono un prodotto e lo spediscono effettivamente all’indirizzo dell’acquirente. Solo che nel momento di preparare il pacco cancellano il nome.

In questo modo quando il pacco arriva a casa dell’acquirente, potrà pensare che ci sia stato un errore e che la spedizione non sia per lui. Se si rifiuta il pacco, il corriere lo segnerà come “restituito”. Una piccola dicitura che annulla la garanzia eBay.

Per evitare di cadere in trappola potremo usare un’app per tracciare, tramite il numero d’ordine, il pacco. Se notiamo che la consegna è prevista in giornata è probabile che sia il nostro prodotto quello senza nome. L’alternativa è di prendere il pacco e aprirlo. E da brave persone restituirlo se non fosse il nostro.

La scatola vuota

Entrate su eBay e notate l’ultimo smartphone Samsung con uno sconto davvero interessante. Comprate al volo il dispositivo ma quando il pacco arriva a casa vostra la sorpresa è grande: la scatola è vuota. Questa è una delle truffe classiche di eBay.

A questo punto starete pensando: basta fare reclamo e sicuramente otterremo un rimborso. Sbagliato. È possibile che da qualche parte il venditore abbia inserito una piccola frase che diceva: solo la scatola inclusa.

All’apparenza può non voler dire nulla, e perché poi uno dovrebbe pagare una scatola centinaia d’euro? Semplice, perché è una truffa. Per evitare di cadere in trappola non compriamo mai oggetti con sconti troppo vantaggiosi che non sembrano possibili. E soprattutto leggiamo attentamente la descrizione del prodotto.

Truffe ai venditori

Al contrario di quanto si possa pensare la vera categoria più colpita su eBay sono i venditori e non gli acquirenti. Questo perché la piattaforma tutela molto di più chi compra rispetto a chi vende.

Una delle truffe classiche per chi mette all’asta un oggetto è quello di ricevere un messaggio da un compratore che propone di completare l’acquisto al di fuori di Bay, utilizzando un altro canale.

Si tratta di una situazione da evitare assolutamente: il venditore onesto perderà tutte le tutele garantite da eBay in questo modo. Il consiglio è di non chiudere mai le vendite fuori da eBay e soprattutto di comunicare con il compratore solo attraverso i canali del sito.

Chi vende su eBay può contare su tanti strumenti di tutela messi a disposizione dal marketplace. Bisogna sempre affidarsi a questi strumenti per poter ottenere tutto il supporto necessario nel caso in cui acquirenti disonesti tentino una truffa.

I venditori di eBay possono ottenere assistenza visitando la sezione Aiuto e contatti > Vendere del sito ufficiale di eBay. Qui ci sono tutte le informazioni utili per iniziare a vendere nel modo giusto sul marketplace, rispettando le regole e difendendosi da eventuali truffe.

Il furto dell’oggetto

La truffa della scatola vuota può funzionare anche al contrario. L’acquirente riceve il prodotto, si tiene l’oggetto, e rispedisce la scatola vuota a eBay sporgendo reclamo. Se non abbiamo delle prove effettive della nostra spedizione il sito darà ragione al truffatore. Come fare quindi per difendersi? Scattiamo sempre delle foto del pacco durante la spedizione.

Ovviamente anche al suo interno per mostrare il prodotto. Il discorso può funzionare anche con un oggetto difettoso. Una volta ricevuto il prodotto si tiene quello funzionante e sporge reclamo a eBay dimostrando che il telefono non funziona. Come difendersi in questo caso? Semplice, registriamo il numero di serie e il codice IMEI. In questo modo sarà impossibile essere truffati