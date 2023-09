Come scoprire se iPhone è rubato

Fonte foto: Kicking Studio / Shutterstock.com

Gli iPhone sono tra gli smartphone più diffusi sul mercato dell’usato e, purtroppo, è facile imbattersi in un iPhone rubato quando si valutano le opzioni disponibili per l’acquisto di un nuovo dispositivo. Fortunatamente è possibile capire se un iPhone è stato rubato oppure se si tratta di un modello ancora in possesso del suo legittimo proprietario. Vediamo come fare:

Verificare codice IMEI e numero di serie dell’iPhone

La prima cosa da fare per verificare se un iPhone è stato rubato o meno è recuperare il codice IMEI e il numero di serie dello smartphone. Si tratta di codici che devono essere richiesti al venditore dello smartphone prima di acquistare un nuovo iPhone usato. Ecco come ottenere i codici:

Come trovare il codice IMEI dell’iPhone

Per recuperare il codice IMEI di un iPhone in proprio possesso è possibile andare in Impostazioni > Generali > Info. Tra i vari dati presenti in questa sezione sarà possibile trovare anche il codice in questione. In alternativa, è sufficiente aprire l’app Telefono e digitare il codice *#06# per poi premere il tasto per avviare la chiamata. In questo modo è possibile recuperare anche il codice IMEI di uno smartphone Android.

Prima di acquistare un nuovo iPhone usato è consigliabile richiedere al proprietario il codice IMEI fornendo le informazioni riportate in precedenza per aiutarlo a trovare il codice in questione.

Come trovare il numero di serie dell’iPhone

Il numero di serie di un iPhone è disponibile tra le varie informazioni incluse in Impostazioni > Generali > Info. Anche questo dato può essere utile a capire se un iPhone è stato rubato o meno. Prima di acquistare un modello usato, quindi, è necessario richiedere al venditore il numero di serie dello smartphone. Da notare, invece, che c’è una procedura diversa per recupere il codice seriale di una SIM.

Come capire se iPhone è rubato

Per scoprire se l’iPhone è rubato bisogna accedere al servizio di Apple per il Trade In. Da qui sarà possibile effettuare la verifica necessaria, utilizzando il codice IMEI oppure il numero di serie dell’iPhone.

Si tratta di un passaggio quasi obbligato prima di acquistare un nuovo smartphone Apple. Per completare l’operazione basta accedere alla pagina del servizio GiveBack e inserire i dati dell’iPhone. La verifica richiederà pochi secondi.

Sistemi alternativi per capire se un iPhone è stato rubato

Ci sono anche sistemi alternativi per capire se un iPhone è stato o meno rubato. Una delle opzioni disponibili è rappresentata dal sistema di verifica della garanzia di Apple. Basta accedere al sito ufficiale e compilare il modulo online, inserendo il numero di serie, per controllare lo stato dello smartphone. In alternativa, è possibile ricorrere a database online come quello di iPhoneRubato.it (anche in questo caso, per la verifica serve il seriale o il codice IMEI).