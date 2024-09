Fonte foto: Trust

Trust ha annunciato il lancio dei nuovi mouse wireless Ozaa Compact e Ozaa+ che vanno ad arricchire la gamma di accessori per PC del brand. Il primo è un modello molto compatto, ideale anche per l’uso in mobilità, mentre il secondo, più grande, offre la rotella di scorrimento laterale per una maggiore ergonomia. Le due novità della gamma Trust sono già disponibili sul mercato, con la possibilità di scegliere tra più colorazioni.

Ozaa Compact: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Ozaa Compact di Trust, come lascia intendere il nome, è un mouse compatto e leggero (il peso è di 69 grammi), che si adatta a diversi contesti di utilizzo.

Il modello in questione è realizzato con il 60% di plastica riciclata e include una batteria ricaricabile tramite il connettore USB-C. Il mouse integra un sensore ottico da 3.200 DPI (la regolazione è su tre livelli: 800, 1.600 e 3.200) ed è pensato per l’utilizzo con la mano destra.

In totale, sono disponibili 6 tasti. Il modello è utilizzabile con collegamento Wi-Fi (tramite ricevitore USB) da abbinare a PC Windows 10/11, Mac con macOS 11 o versioni successive e dispositivi ChromeOS) oltre che con collegamento Bluetooth, a due dispositivi differenti.

Il nuovo Ozaa Compact è già in vendita, tramite i rivenditori autorizzati di prodotti Trust in Italia, con un prezzo di 39,99 euro e con la possibilità di scegliere tra quattro diverse colorazioni (nero, bianco, blu e viola).

Ozaa+: caratteristiche e prezzo

La gamma di novità di Trust per il settore dei mouse comprende anche il nuovo Ozaa+. Si tratta di un modello di fascia superiore, leggermente più grande e più pesante (104 grammi) rispetto al modello Compact. Anche questo modello utilizza il 60% di plastica riciclata, è progettato per l’utilizzo con la mano destra e ha 6 tasti.

La batteria è integrata e può essere ricaricata tramite il connettore USB, con tre piccoli LED che mostrano il livello di carica.

Ci sono tre livelli per regolare la risoluzione di campionamento (800, 1.600 e 3.200 DPI) ed è presente anche una rotella di scorrimento laterale, che si affianca alla rotellina tradizionale, posizionata tra i due tasti principali, per offrire maggiore ergonomia.

Ozaa+ è un mouse wireless e può essere collegato al computer tramite il ricevitore USB (utilizzabile su Windows 10, 11, macOS 11 o versioni successive e ChromeOS) oppure può essere abbinato (a due dispositivi in contemporanea) via Bluetooth.

Le vendite del nuovo Ozaa+ sono già partite, con un prezzo consigliato di 49,99 euro. Sono disponibili due varianti, una bianca e una nera.