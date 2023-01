Tutto sul film A Good Person

Basta una frazione di secondo per cambiare radicalmente il corso di una vita. È questo il cuore di A Good Person (che significa Una brava persona), nuovo film Sky Original prodotto da Killer Films, da Elevation Films, da Zach Braff (che lo ha anche scritto e diretto) e da Florence Pugh. Quest’ultima ricopre inoltre il ruolo della protagonista al fianco di Morgan Freeman.

Ecco tutto quello che bisogna sapere su questa novità in arrivo prossimamente: trama, cast, anticipazioni e data di uscita.

La trama di A Good Person

La protagonista del film è Allison (interpretata dall’attrice britannica Florence Pugh), una giovane donna la cui vita va in frantumi quando sopravvive a un terribile incidente. Da quel momento Allison prova difficoltosamente a superare una dipendenza da oppiacei e un dolore irrisolto. La possibilità di combattere per rimettere insieme la propria vita e andare avanti arriva solo diversi anni più tardi, quando Allison stringe un’improbabile amicizia con il suo aspirante suocero, Daniel (interpretato da Morgan Freeman). Sarà lui a mostrarle che i cambiamenti che apportiamo nelle nostre vite ci aiutano a rimetterci in carreggiata e a dare una svolta alla nostra esistenza. Il film è definito un dramedy, cioè mescola elementi comici e vicende drammatiche.

Il cast di A Good Person

Il film è firmato da Zach Braff, che ne è regista, produttore e sceneggiatore. Classe 1975, Braff è noto soprattutto per il ruolo di attore protagonista nella serie Scrubs – Medici ai primi ferri (andata in onda tra il 2001 e il 2009). Tra i film in cui ha recitato ci sono La mia vita a Garden State (del 2004, per la prima volta qui Braff è anche regista e sceneggiatore), The Last Kiss, The Ex, Il grande e potente Oz e Wish I Was Here.

Come detto, i protagonisti sono interpretati da Morgan Freeman e Florence Pugh. Classe 1996, l’attrice e produttrice è nota soprattutto per aver preso parte a The Falling (uscito nel 2014), Marcella (2016) e Lady Macbeth (2016). Nel cast del film ci sono poi Molly Shannon (nel ruolo di Diane), Chinaza Uche (Nathan), Celeste O’Connor (Ryan) e Zoe Lister-Jones (Simone). Gli altri interpreti sono Nichelle Hines, Toby Onwumere, Ignacio Diaz-Silverio, Oli Green, Brian Rojas, Ryann Redmond, Sydney Morton, Jackie Hoffman, Alex Wolff, Soojeong Son, Victor Cruz, Alberto Reyes ed Emilia Suárez.

Quando esce A Good Person

A Good Person uscirà negli Stati Uniti il 24 marzo 2023. In Italia il film verrà trasmesso su Sky Cinema e in streaming solo su NOW: il debutto italiano avverrà prossimamente, ma non è ancora stata annunciata una data esatta.