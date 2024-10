La valle dell'Eden di Steinbeck diventa una serie Netflix: gli aggiornamenti

Fonte foto: Netflix

La valle dell’Eden, romanzo del 1952 del premio Nobel per la letteratura John Steinbeck, sta per diventare una miniserie per Netflix grazie a Zoe Kazan, già nota per Clickbait, The Plot Against America e The Deuce. Il progetto era stato annunciato nel 2022, ma adesso la piattaforma di streaming ha fornito alcuni succosi aggiornamenti, tra cui altri componenti del cast.

Il libro mette in luce il «lato oscuro» del cosiddetto sogno americano e racconta le complesse vicende di due famiglie, i Trask e gli Hamilton, attraverso più generazioni. L’adattamento tv ruoterà in particolare attorno alla famiglia Trask concentrandosi, dice Netflix, «sul suo indelebile antieroe, Cathy Ames».

Le novità nel cast di La valle dell’Eden

Già nel 2022, quando la serie era ancora nelle prime fasi dello sviluppo, era stato annunciato che Florence Pugh sarebbe stata la protagonista. «Ho voluto dare piena espressione alla sorprendente e singolare antieroina del romanzo, Cathy Ames», aveva spiegato in una nota stampa Zoe Kazan, co-showrunner. «Florence Pugh è la nostra Cathy dei sogni; non riesco a immaginare un’attrice migliore per dare vita a questo personaggio».

Kazan con questo lavoro raccoglie l’eredità di suo nonno, Elia Kazan, che nel 1955 aveva diretto il film con James Dean sempre tratto da questo romanzo. «Dando vita a questa saga familiare, la risonanza del mio legame familiare con il materiale non è andata perduta», ha detto Zoe Kazan a Netflix. «Ma è la scrittura di Steinbeck – personale, scioccante, profonda e libera – che mi ha affascinata, di La valle dell’Eden, fin da quando ho letto il libro per la prima volta da adolescente».

Oltre a Pugh, che è anche produttrice esecutiva, al cast della miniserie in sette episodi si sono recentemente aggiunti Christopher Abbott, Mike Faist e Hoon Lee. Abbot interpreterà Adam Trask, Faist sarà Charles Trask, mentre Lee sarà il servitore cino-americano della famiglia Trask, un personaggio di nome Lee. Kazan si è detta entusiasta del cast e della crew che «stiamo mettendo insieme».

La valle dell’Eden, cosa sappiamo della miniserie

«La visione artistica e profonda di Zoe rende omaggio all’acclamato adattamento cinematografico di suo nonno, onorandolo magnificamente e introducendo un nuovo pubblico a un vero canone della letteratura americana», ha affermato a Netflix Peter Friedlander, vicepresidente Scripted Series di Netflix. «È una forza creativa e ispiratrice e non vediamo l’ora che tutti vedano cosa lei e Jeb, insieme al brillante cast guidato da Florence Pugh, porteranno sullo schermo».

Jeb è Jeb Stuart: noto per Liberator, Vikings: Valhalla e The Fugitive, sarà co-showrunner e co-executive producer. I primi quattro episodi saranno diretti da Garth Davis (già noto per Lion e Mary Magdalene), mentre i successivi avranno la regia di Laure de Clermont-Tonnerre (The Mustang, Lady Chatterley’s Lover e The Act).

La data di uscita su Netflix non è ancora nota.