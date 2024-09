Ci sarà davvero un revival di Scrubs?

Fonte foto: ABC Studios/X

Da mesi (o forse sarebbe meglio dire anni?) si parla di un possibile revival di Scrubs, un sogno che farebbe la gioia di molti fan storici della serie tv lanciata nel 2001 e ideata da Bill Lawrence (che più di recente ha messo la firma su titoli come Ted Lasso e Shrinking). Non c’è nulla di veramente concreto, per ora, ma la fiamma della speranza torna ad accendersi ciclicamente ogni volta che qualcuno fa una dichiarazione in merito. Questa volta è stato Zach Braff, l’attore che interpreta JD, a rilasciare un commento che lascia ben sperare in un futuro ritorno della serie tv.

Il ritorno di Scrubs: cosa sappiamo

Prima di Braff, era stato in realtà Bill Lawrence a dare una grande e ottimistica spinta al progetto, o almeno alla sua idea. Recentemente intervistato da LADbible, lo sceneggiatore ha infatti detto che si farà sicuramente un revival di Scrubs e che sarà possibile avere maggiori informazioni nei prossimi mesi. Insomma, stando alle sue parole sarebbe solo una questione di tempo.

«Sono molto sincero a riguardo», ha dichiarato Lawrence. «Lo faremo sicuramente, semplicemente perché ci siamo divertiti tutti a passare del tempo insieme. Non c’è una grande spinta solo perché tutti hanno successo, e penso che lo show sia andato avanti per tipo 72 anni, ma d’altra parte i medici qui in questo momento sono molto eroici per me».

Cosa ha detto Zach Braff sul revival di Scrubs

Ancora più di recente, come anticipato, anche Zach Braff è intervenuto sul tema. A Entertainment Tonight l’attore ha lasciato intendere che ci sarebbero alcuni ostacoli burocratici da superare per rendere davvero concreto il ritorno di Scrubs, ma si è detto ottimista riguardo al loro superamento.

«Vi dirò una cosa che nessun altro capirà. Scrubs è uno show Disney. Bill [Lawrence, ndr] ha un accordo con la Warner Bros. Una volta che queste due aziende lo capiranno, penso che la gente otterrà ciò che vuole. Penso che accadrà».

Braff ha anche aggiunto che riprenderebbe volentieri il suo ruolo storico e ha raccontato che lui e gli altri membri del cast sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che ancora oggi si frequentano o vanno in vacanza insieme (la serie è finita nel 2010).

Scrubs: nuove stagioni o film sequel?

In passato (ad esempio nel 2022) Lawrence si era detto aperto alla possibilità di realizzare un film sequel di Scrubs, un’idea che all’epoca era stata supportata anche da Donald Faison, l’attore che nella serie interpreta Turk.

Intervenendo nuovamente sulla questione, però, lo sceneggiatore ha escluso la possibilità di un film e ha parlato invece di «un altro paio di anni» dello show. Nuove stagioni, insomma.

«Non sarebbe solo divertente vedere dove sono ora i personaggi che amavo», ha spiegato, «ma anche vedere che aspetto ha un giovane dottore oggi».