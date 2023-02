Tutto sul nuovo film Perfect Addiction

Siete pronti a innamorarvi perdutamente? Arriva fra poche settimane su Prime Video il nuovo film sensuale, romantico e coinvolgente intitolato Perfect Addiction. La storia è basata sull’omonima web-novel di successo della scrittrice Claudia Tan. La web-novel era stata lanciata sulla piattaforma Wattpad e la sua autrice, Tan, è celebre per i suoi romanzi di genere new adult. Questa storia rientra perfettamente nella categoria e non a caso è diretta da Castille Landon, già regista di successi di Prime Video come After 3 e After 4.

Iscriviti a Prime Video per vedere Perfect Addiction

Il cast di Perfect Addiction

Nel cast del film Perfect Addiction ci sono Kiana Madeira (già vista in After 3 e After 4), Ross Butler (13 Reasons Why) e Matthew Noszka (Star) nei ruoli principali. Al loro fianco ci sono poi Bree Winslow (già nel cast di Euphoria), Nicholas Duvernay (Purple Hearts) e Manu Bennett (Spartacus: Gods of the Arena).

«Quello che mi è piaciuto del film è che è un mix tra il genere MMA (Mixed Martial Arts, ovvero Arti Marziali Miste) e un dramma romantico, e non è così usuale», ha dichiarato l’attore Ross Butler. «Di solito, i film di combattimento sono tutti incentrati sulle gare e gli allenamenti, e quelli funzionano molto bene, ma questo film ha un lato emotivo davvero dolce e profondo».

Il libro da cui è tratto il film

Il libro (web-novel) del 2019 da cui è tratto il film è Perfect Addiction di Claudia Tan. La stessa autrice ha messo la firma anche su Perfect Illusion (2019), Perfect Redemption (2020) e Perfect Ruin (2023).

La trama di Perfect Addiction

La protagonista del film è l’allenatrice di arti marziali Sienna Lane (interpretata da Kiana Madeira). La ragazza conduce una vita apparentemente soddisfacente: ha bell’appartamento, il lavoro dei suoi sogni e una relazione stabile e felice con Jax (interpretato da Matthew Noszka), che Sienna ama molto. Non solo: è anche la sua allenatrice e lo sta aiutando a diventare campione assoluto della categoria MMA underground.

Tutto sembra perfetto, almeno fino a quando Sienna scopre che Jax la tradisce con sua sorella minore. La ragazza decide di vendicarsi: l’occasione perfetta si presenta quando incontra Kayden Williams (interpretato da Ross Butler), un combattente di talento che è però lunatico, pieno di risentimento e indisciplinato. Kayden e Sienna si alleano per raggiungere un obiettivo comune: sconfiggere Jax sul ring. Quando si mettono di mezzo i sentimenti, però, la situazione diventa più complicata del previsto…

Quando esce Perfect Addiction

Il film Perfect Addiction sarà disponibile su Prime Video dal 24 marzo.

Iscriviti a Prime Video per vedere Perfect Addiction