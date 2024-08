Con questi 7 film fai un viaggio intorno al mondo (ma dal divano)

Tra grandi classici e uscite più recenti, ecco i film da guardare in streaming per farsi trasportare in un Paese lontano

Se la magia del cinema è quella trasportare gli spettatori altrove, allora è vero che in poche ore – o pochi giorni – si può fare persino il giro del mondo senza mai alzarsi dal divano. D’altronde, i film che raccontano luoghi esotici e lontani non mancano: l’esplorazione può iniziare da questi titoli disponibili sulle principali piattaforme di streaming, come Netflix, Prime Video, Apple Tv+, Disney+ e altre.

Negli Stati Uniti con Into the Wild

È un grande classico del cinema di viaggio, dunque vale la pena iniziare questo elenco con Into the Wild. Basato sul romanzo Terre Estreme di John Krakauer e diretto da Sean Penn, il film racconta la vera storia di Christopher McCandless che, dopo la laurea, lascia la sua famiglia per un viaggio di due anni negli Stati Uniti: una emozionante ricerca della libertà che si conclude tragicamente in Alaska.

Nel deserto australiano con il film Tracks

Il film Tracks – Attraverso il deserto porta il pubblico in Australia, o meglio, nelle zone più aride e difficili del continente. Basato sul libro Orme, il film del 2013 racconta la storia vera di Robyn Davidson, una donna che nel 1977 ha attraversato il deserto australiano con quattro cammelli e un cane.

In Thailandia con The Beach

Uscito nel 2000, questo film di avventura è ambientato in Thailandia (ed è stato girato infatti a Ko Phi Phi Le). È qui che un turista statunitense si reca nel corso di un viaggio zaino in spalla, incontrando una comunità che sta cercando il Nirvana.

Diretto da Danny Boyle, il film include nel cast Leonardo DiCaprio, Tilda Swinton, Virginie Ledoyen, Guillaume Canet e Robert Carlyle.

Scoprire il Giappone con Perfect Days

Uscito nel 2023, il film Perfect Days ha come protagonista un sessantenne giapponese che, come lavoro, pulisce i bagni pubblici di Tokyo.

Non si tratta di un film di viaggio, ma è certamente il titolo giusto per farsi trasportare nelle atmosfere del Giappone contemporaneo.

Con Il ragazzo che catturò il vento si va in Africa

A Kasunguglawi, un villaggio del Malawi, in Africa, un giovane studente viene espulso da scuola e decide di costruire un mulino a vento per salvare la sua gente dalla carestia.

Di questo parla Il ragazzo che catturò il vento, film del 2019 scritto, diretto e interpretato da Chiwetel Ejiofor e basato sull’omonimo libro di memorie di William Kamkwamba (edito in Italia da Rizzoli). Il film è stato candidato agli Oscar 2020.

In Islanda con Godland

I primi abitanti dell’Islanda hanno dovuto fare i conti con le durissime condizioni di vita sull’isola vulcanica. Lo stesso accade nel film del 2022 Godland – Nella terra di Dio, il cui protagonista è il prete luterano Lucas che alla fine del XIX secolo viene inviato in Islanda (all’epoca ancora parte del Regno di Danimarca) per supervisionare la realizzazione di una parrocchia.

In Messico con Roma di Alfonso Cuaron

Si intitola Roma, ma non bisogna farsi ingannare. Il film del 2018 di Alfonso Cuaron prende in realtà il nome dal quartiere Colonia Roma di Città del Messico e, infatti, racconta le vicende di una famiglia messicana nel corso degli anni Settanta.