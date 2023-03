Twitter: Elon Musk annuncia novità

Elon Musk annuncia altre novità per Twitter, sia la versione free per tutti che quella premium "Blue". In particolare, nelle prossime settimane, Twitter cambierà l’ordine e la priorità con cui vengono mostrate le risposte ai tweet e renderà pubblico e aperto il codice dell’algoritmo che suggerisce i post agli utenti. Il tutto, spiega Musk, per contrastare i bot e i profili fake e permettere un dialogo libero su Twitter.

Twitter: come cambiano le risposte

Con un tweet, Musk ha spiegato in modo semplice e schematico come cambierà l’ordine delle risposte ai tweet. Nelle prossime settimane Twitter darà la priorità, in ordine, a:

Profili seguiti Profili verificati Profili non verificati

Secondo Musk i profili verificati sono molto più difficili da violare dai bot e dai troll, quindi più sicuri e, per tanto, avranno la precedenza nelle risposte. Ricordiamo, però, che per avere la verifica del profilo è necessario pagare l’abbonamento a Twitter Blue.

Tuttavia, Elon Musk è convintissimo che valga la pena pagare: "C’è una grande saggezza nel vecchio detto: ottieni ciò per cui paghi".

Twitter apre l’algoritmo

Inoltre, ancora Musk e ancora con un tweet ha rivelato che a partire dal 31 marzo Twitter renderà open source il codice dell’algoritmo che raccomanda i tweet agli utenti.

Secondo Musk questo algoritmo è talmente complesso e ingarbugliato che non è compreso del tutto nemmeno da chi lavora in Twitter: "Le persone scopriranno tante cose stupide, ma risolveremo i problemi man mano che vengono trovati! Stiamo sviluppando un approccio semplificato per servire tweet più accattivanti, ma è ancora un work in progress. Anche questo sarà open source".

Poi Musk ammette: "Rendere trasparente il codice all’inizio sarà incredibilmente imbarazzante, ma dovrebbe portare a un rapido miglioramento della qualità dei tweet suggeriti".

Le persone più intelligenti della terra

In un terzo tweet, Musk si lascia andare all’autocelebrazione: "Questa piattaforma sta crescendo in fretta! Abbiamo appena superato gli 8 miliardi di minuti-utente per giorno, delle persone più influenti e più intelligenti sulla terra".

Per finire, anche su Twitter Musk ha appena portato una delle sue classiche politiche aziendali: niente ufficio stampa. D’ora in poi tutte le email inviate all’indirizzo press@twitter.com avranno una risposta automatica molto esplicita: l’emoji della cacca.