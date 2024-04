Come vedere il trentaquattresimo turno di Serie A in TV e streaming

Scopri gli orari le partite e come vedere in streaming e TV la trentaquattresima giornata di Serie A su Sky e DAZN.

Fonte foto: stockyana/123RF.com

Con la vittoria nel derby contro il Milan, l’Inter è matematicamente Campione d’Italia e lo festeggerà questa domenica davanti ai suoi tifosi dopo la partita contro il Torino. Con l’assegnazione dello Scudetto non diminuisce l’interesse verso il campionato, anzi tutt’altro. Mancano oramai solamente 5 partite alla conclusione (al netto di alcuni recuperi ancora da giocare), e la lotta per l’Europa e la salvezza è ancora apertissima. Con l’ufficialità del quinti slot per una squadra italiana nella prossima Champions League, la lotta per l’Europa che conta diventa ancora più infuocata. La Roma è riuscita a costruirsi un piccolo cuscinetto nei confronti dell’Atalanta, ma i bergamaschi devono ancora recuperare la partita contro la Fiorentina posticipata a causa del malore che ha portato poi alla morte di Joe Barone. In questo turno i giallorossi affronteranno il Napoli, in uno sconto diretto che può dire molto in ottica classifica. L’altro big match di questo trentaquattresimo turno è Juventus – Milan. I bainconeri sono reduci da una prova deludente in Coppa Italia contro la Lazio, ma sono riusciti a strappare la qualificazione per la finale, il Milan, invece, arriva con una difesa in emergenza a causa delle squalifhce di Theo Hernandez, Calabria e Tomori. In ottica salvezza, importante lo sconto tra Frosinone e Salernitana. Ai ciociari serve una vittoria per riacciufare il treno salvezza.

Come sempre tutta la Serie A è un’esclusiva DAZN, mentre su Sky e NowTV puoi vedere tre partite per ogni turno di Serie A. In questo trentaquattresimo turno di Serie A le tre partite scelte sono: Frosinone – Salernita, Lazio – Verona e Napoli – Roma.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%

Partite ed orari trentaquattresimo turno Serie A

Mancano solo cinque giornate alla fine del campionato e la lotta per l’Europa e per la salvezza diventa sempre più dura. E in questo turno ci sono alcune partite che potrebbero contare molto a fine campionato. I due big match sono Juventus – Milan e Napoli – Roma, rispettivamente sabato alle 18:00 e domenica sempre alle 18:00. Una vittoria permetterebbe ai bianconeri di avere quasi la matematica certezza di disputare la Champions il prossimo anno, mentre una vittoria rilancerebbe le speranze dei partenopei.

Si comincia venerdì alle ore 20:45 con Frosinone – Salernitana. I ciociari hanno bisogno dei tre punti per agganciare il treno salvezza e sperare di restare in Serie A anche il prossimo anno. Sabato alle 15:00 il Lecce ospita il Monza e va alla ricerca di punti in ottica salvezza. Alle 18:00, come detto, Juventus – Milan. Il sabato si chiude alle 20:45 con Lazio – Verona. La domenica si apre con la Festa Scudetto dell’Inter che gioca in casa contro il Torino, mentre alle 15:00 Bologna – Udinese, partita importante sia per l’Europa sia per la salvezza. Alle 18:00 Napoli – Roma e Atalanta – Empoli. La domenica si chiude con Fiorentina – Sassuolo. Lunedì alle 20:45, invece, Genoa – Cagliari, due squadre molto vicine alla salvezza.

Venerdì 26 aprile ore 20.45: Frosinone-Salernitana – Dazn e Sky

Sabato 27 aprile ore 15:00: Lecce-Monza – Dazn

Sabato 27 aprile ore 18:00: Juventus-Milan – Dazn

Sabato 27 aprile ore 20:45: Lazio-Verona – Dazn e Sky

Domenica 28 aprile ore 12:30: Inter-Torino – Dazn

Domenica 28 aprile ore 15:00: Bologna-Udinese – Dazn

Domenica 28 aprile ore 18:00: Napoli-Roma – Dazn e Sky

Domenica 28 aprile ore 18:00: Atalanta-Empoli – Dazn

Domenica 28 aprile ore 20:45: Fiorentina-Sassuolo – Dazn

Lunedì 29 aprile ore 20:45: Genoa-Cagliari – Dazn

Come vedere su DAZN il trentaquattresimo turno di Serie A

Non farti sfuggire questa super opportunità. Solamente fino al 28 aprile puoi abbonarti al pacchetto Standard di DAZN pagando solamente 19,90 euro al mese per i primi quattro mesi, con un risparmi netto che supera il 50%. Con il pacchetto Standard, oltre a vedere tutta la Serie A, hai accesso a tantissimi altri contenuti sportivi: la Serie B, l’Europa League (con due italiane in semifinale), la Liga spagnola e anche i canali di Eurosport, con il meglio dello sport internazionale. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Quali partite del trentaquattresimo turno vedere su Sky e NowTV

Anche in questo trentaquattresimo turno di Serie A Sky e NowTV trasmetteranno sui propri canali sportivi tre partite di campionato.

Frosinone – Salernita, venerdì alle ore 20:45

Lazio – Verona, sabato alle ore 20:45

Napoli – Roma, domenica alle ore 18:00.

Puoi vedere i match sia in TV sia in streaming utilizzando l’app di SkyGo disponibile per gli abbonati a Sky, oppure l’app di NowTV per gli abbonati al servizio on demand. Se ancora non hai un abbonamento, puoi approfittare dell’ottima offerta disponibile per il PassSport di NowTV: paghi solo 9,99 euro invece di 14,99 euro, con un risparmio netto del 33% (è come avere quattro mesi gratis). Oltre alla Serie A, hai accesso alla Premier League, alla Ligue1, alla Formula 1, alla MotoGP e anche ai playoff NBA.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%