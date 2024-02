Fonte foto: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock.com

La Commissione Europea ha annunciato l’avvio di un’indagine che ha l’obiettivo di valutare una possibile violazione da parte di TikTok del Digital Services Act (DSA).

Si tratta di un procedimento formale che segue l’indagine preliminare condotta sulla base del rapporto di valutazione dei rischi inviato da TikTok lo scorso settembre 2023 e sulle risposte di TikTok alle richieste della Commissione su vari temi legati al funzionamento del social network che ha recentemente dichiarato di aver raggiunto 134 milioni di utenti attivi in UE.

L’UE indaga su TikTok

L’indagine della Commissione Europea su TikTok e sulla possibile violazione del Digital Services Act (DSA) riguarda diversi ambiti. In particolare, la Commissione intende valutare se il social ha rispettato la normativa relativa a:

tutela dei minori

trasparenza della pubblicità

accesso ai dati per i ricercatori

gestione dei rischi di dipendenza per gli utenti

contenuti dannosi

Si tratta, quindi, di un’indagine che andrà ad analizzare il funzionamento del social network nei minimi dettagli. Il comunicato dell’UE evidenzia come i lavori si concentreranno principalmente sulla valutazione degli effetti negativi legati all’utilizzo di TikTok (con un particolare riferimento all’algoritmo e alla possibilità di stimolare, consapevolmente, delle dipendenze comportamenti per gli utenti).

Saranno valutati anche gli strumenti di verifica dell’età utilizzati dal social per impedire l’accesso a contenuti inappropriati per i minori.

Ci sarà un focus anche sulla privacy, la sicurezza e la protezione per i minori e su tutte le impostazioni relative. La Commissione andrà a indagare anche su possibili carenze nel sistema di accesso ai dati pubblici, sul rispetto delle norme di trasparenza e sull’effettiva disponibilità di un archivio consultabile per gli annunci pubblicitari.

L’indagine, di fatto, andrà a verificare, punto per punto, il rispetto della normativa definita con il DSA. Lo scorso aprile, TikTok è stato definito dall’UE come Very Large Online Platform (VLOP). Tale definizione comporta per il social la necessità di adempiere agli obblighi previsti dal DSA.

La risposta di TikTok

L’annuncio di un procedimento formale da parte della Commissione Europa rappresenta una notizia di grande rilievo ed espone TikTok al rischio di possibili sanzioni nel corso dei prossimi mesi, nel caso in cui le indagini da parte dei regolatori UE dovessero evidenziare delle mancanze nell’applicazione di quanto previsto dal DSA.

Per il momento, TikTok ha scelto di commentare la notizia con una dichiarazione ufficiale rilasciata agli organi di stampa in cui viene ribadito il rispetto dei regolamenti UE: “TikTok ha introdotto funzioni e impostazioni innovative per proteggere gli adolescenti e impedire ai minori di 13 anni di accedere alla piattaforma, una questione di cui si sta occupando l’intero settore. Continueremo a collaborare con esperti e player del settore per garantire la sicurezza dei giovani su TikTok e siamo lieti di avere ora l’opportunità di spiegare in dettaglio questo lavoro alla Commissione”