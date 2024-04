Fonte foto: ASUS ROG

Asus Republic of Gamers si conferma uno dei brand leader del settore dei prodotti dedicati al gaming. L’ultima novità della gamma è rappresentata dal monitor ROG Swift OLED (PG32UCDM). Si tratta di un monitor dotato di pannello OLED di generose dimensioni e dalle caratteristiche tecniche pensate per soddisfare le esigenze dei videogiocatori. Il monitor è già in dirittura d’arrivo anche in Italia, ma ad un prezzo molto elevato.

ROG Swift OLED PG32UCDM: caratteristiche tecniche

Il nuovo monitor di Asus ROG è dotato di un pannello QD-OLED di terza generazione da 31,5 pollici di diagonale, con un rapporto tra le dimensioni di 16:9, risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e trattamento antiriflesso. Il refresh rate che può arrivare fino a 240 Hz, permettendo di sfruttare al massimo anche le schede video di fascia alta per aumentare al massimo il frame rate nei videogiochi.

La gestione ottimale della frequenza di aggiornamento è garantita dalla tecnologia AMD FreeSync Premium Pro oltre che dalla compatibilità con NVIDIA G-SYNC. Il tempo di risposta GTG è di appena 0,03 ms, andando a eliminare l’effetto ghosting.

Per garantire il massimo delle prestazioni, Asus ROG ha realizzato un sistema avanzato di dissipazione del calore, con una pellicola di grafene applicata alla parte posteriore del monitor e un dissipatore custom con canali integrati per il flusso d’aria. Il monitor è dotato di un contrasto di 1.500.000:1 e del supporto Dolby Vision e HDR10.

C’è anche la conformità allo standard VESA DisplayHDR 400 True Black oltre alla copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3. Tra le funzionalità dedicate ai videogiocatori troviamo la modalità esports, per visualizzare sullo schermo un’area da 24,5 pollici, e la modalità da 27 pollici.

In questo modo, l’utente può adattare il funzionamento del monitor alle caratteristiche del gioco. Ad esempio, con un gioco esport particolarmente competitivo può essere utile ridurre lo schermo in un’area da 24,5 pollici per avere una visione completa di tutta l’interfaccia.

Infine, ci sono la tecnologia ROG Gaming AI con le funzioni Dynamic Shadow Boost e Dynamic Crosshair e l’interfaccia ROG DisplayWidget Center. Il monitor offre due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, tre USB-A 3.2 Gen 1, una USB-C con Power Delivery da 90 W ed anche un jack per le cuffie. C’è anche il supporto VESA 100×100 mm e la possibilità di regolare il monitor in altezza e inclinazione.

ROG Swift OLED PG32UCDM: prezzo e disponibilità

Il nuovo ROG Swift OLED PG32UCDM sta per arrivare sul mercato. Asus, infatti, ha confermato che il monitor sarà “presto disponibile” presso la sua rete di vendita in Italia che comprende l’eShop Asus, gli Asus Gold Store e i vari rivenditori autorizzati. In attesa dell’avvio effettivo delle vendite, il monitor ha già un prezzo di listino ufficiale. I videogiocatori interessati all’acquisto del nuovo modello della gamma ROG dovranno mettere in conto una spesa di 1.499 euro.