Twitter ora condivide le entrate con gli utenti

Dopo mesi a tagliare a destra e a manca per cercare di rendere redditizio Twitter, il suo ultimo corposo investimento che attualmente non naviga in ottime acque, Elon Musk ha annunciato una bella novità per i creator, per cercare di riavvicinare gli utenti alla piattaforma. Ma non senza qualche limitazione e senza guadagnarci, ancora una volta, qualcosa. Stiamo parlando della possibilità di ottenere parte dei ricavi generati dalle pubblicità che la piattaforma inserisce tra un commento e l’altro lasciati dai follower sotto i tweet.

I creator "premium" guadagnano con la pubblicità

Musk, con un tweet sul proprio profilo, ha annunciato che Twitter riconoscerà una cifra ai creator condividendo i ricavi derivanti dalle pubblicità che compariranno nei thread di risposta. In pratica Musk vuole stimolare i creator a pubblicare tweet che generano tante interazioni, gli unici dai quali verranno dei ricavi di un certo livello. Quanto sia questo guadagno (in percentuale probabilmente) non è ancora dato a sapere e nemmeno è noto con che cadenza questi soldi verranno versati.

L’unica cosa certa è che per aderire a questa nuova fonte di guadagno che si ottiene tramite i propri tweet è necessario iscriversi a Twitter Blue, l’abbonamento premium a Twitter che attualmente costa 8 dollari al mese se si attiva da un browser, mentre sale a 11 dollari al mese se si fa tramite l’app per iPhone o per Android. Si può risparmiare un dollaro al mese se si sottoscrive un abbonamento annuale.

Il fatto che sia necessario un abbonamento a Twitter Blue deriva assai probabilmente dal fatto che solo gli iscritti possono verificare la propria identità, cosa fondamentale per richiedere poi un pagamento. Dall’altro lato, però, ciò limita la possibilità di monetizzare i tweet ai pochi Paesi in cui è già attivo Twitter Blue.

Altri modi per monetizzare su Twitter

Al momento Twitter, oltre alla nuova condivisione delle entrate derivanti dalla pubblicità, offre altri modi agli utenti di guadagnare qualche soldo con i loro contenuti. Ad esempio chi crea principalmente video può aderire al programma Amplify Pre-Roll che in pratica aggiunge degli spot video prima del video pubblicato e che ogni utente è obbligato a vedere prima del contenuto del creator.

Altro metodo per guadagnare è Super Follows. In pratica ogni utente Twitter, magari se famoso o con milioni di follower può proporre a questi un abbonamento mensile premium: a chi aderirà verranno offerti contenuti speciali e interazioni non disponibili per tutti gli altri. La quota di abbonamento può essere scelta dal creator, in una cifra compresa tra 2,99 dollari e 9,99 dollari.

Infine, si può abilitare la funzione Tips per far si che i propri follower paghino una sorta di mancia al creator tramite un servizio di pagamento di terze parti. Da queste transazioni, che passano da piattaforme esterne, Twitter non può trattenere alcuna percentuale.