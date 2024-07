Un sequel di Il Diavolo veste Prada? È tutto vero: cosa sappiamo

Fonte foto: Disney+

Nella lista dei grandi successi del cinema del passato che stanno per tornare in forme nuove, siano esse sequel, reboot o remake, adesso si è aggiunto anche Il Diavolo veste Prada. Sono passati quasi vent’anni da quando il film con Meryl Streep e Anne Hathaway è uscito al cinema ed è diventato un riferimento della cultura pop. Sebbene negli anni la possibilità di un sequel sia stata smentita dal cast in più occasioni, a quanto pare qualcuno ha cambiato idea. È notizia di questi giorni, infatti, che sia attualmente in lavorazione il sequel de Il Diavolo veste Prada, al quale tra l’altro dovrebbe partecipare almeno una parte del cast originale.

Il Diavolo veste Prada: cosa sappiamo del sequel

Il Diavolo veste Prada è uscito al cinema nel 2006 ed è basato sul romanzo omonimo di Lauren Weisberger. La protagonista della trama è Andrea, detta Andy, interpretata da Anne Hathaway: una giovane e ingenua ragazza che è alla sua prima esperienza nel mondo della moda e dell’editoria come assistente della temibile Miranda Priestly. Il lavoro la mette inizialmente a dura prova, ma le permette anche di dimostrare quanto vale e di capire a cosa vuole dare la priorità nella propria vita.

Stando alle informazioni al momento disponibili, il sequel sarà realizzato da Disney. Un’ipotesi è che il film possa essere basato sul romanzo di Weisberger pubblicato nel 2013, intitolato La vendetta veste Prada. Nella trama del romanzo sono passati dieci anni dagli eventi del primo libro (e del film): Andrea sta per spostarsi e si è da tempo allontanata dal mondo della moda. Andy decide però di fondare una rivista esclusiva per spose, The Plunge, e ad aiutarla c’è l’ex nemica Emily, che era stata insieme a lei co-assistente di Miranda.

Non è detto però che il nuovo film segua la trama del libro. Secondo alcune anticipazioni (diffuse ad esempio da Puck News) il sequel si concentrerà più che altro sul declino della carta stampata del XXI secolo: mentre la rivista di moda che aveva diretto è in crisi, Miranda Priestly viene richiamata per salvare la situazione.

Il cast di Il Diavolo veste Prada 2

Secondo le indiscrezioni e secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, nel cast del sequel de Il Diavolo veste Prada dovrebbero tornare tutte le star del primo film, o quasi. Sicuramente Meryl Streep sarà di nuovo Miranda Priestly ed Emily Blunt vestirà di nuovo i panni dell’ex assistente Emily.

Anne Hathaway, invece, sarebbe attualmente in trattativa per il ruolo. Non si sa ancora nulla di certo, invece, di Stanley Tucci, anche lui tra i protagonisti più amati. Nel sequel dovrebbe essere coinvolto anche il regista David Frankel, che ha diretto già il primo film. Disney inoltre vorrebbe coinvolgere nel progetto Aline Brosh McKenna e Wendy Finnerman, rispettivamente sceneggiatrice e produttrice di Il Diavolo veste Prada.