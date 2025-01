Novità: c’è una star nel cast del sequel di Dexter

Sono iniziate da pochi giorni le riprese di Dexter: Resurrection, la serie sequel di Dexter nella quale è già stato confermato il ritorno di Michael C. Hall nei panni del protagonista Dexter Morgan. Non solo: è recente la notizia che nel cast della nuova serie tv è entrata anche Uma Thurman, indimenticabile nei film Kill Bill e Pulp Fiction e più di recente vista nella serie Suspicion e nei film La stanza degli omicidi, e Rosso, bianco & sangue blu.

La serie tv Dexter è composta da otto stagioni ed è andata in onda dal 2006 al 2013. La trama racconta di un tecnico forense che lavora per la polizia di Miami, Dexter Morgan, e conduce una vita parallela come serial killer perseguitando coloro che a suo parere non sono stati adeguatamente puniti dal sistema giudiziario.

Da questa serie tv è recentemente nato un prequel, Dexter: Original Sin. La serie, che ha fatto il suo debutto a dicembre 2024 (le puntate escono settimanalmente fino al 14 febbraio 2025), è ambientata una quindicina di anni prima rispetto ai fatti di Dexter e di fatto racconta la genesi del protagonista.

Una produzione precedente, uscita tra il 2021 e il 2022, è invece lo spin-off Dexter: New Blood, una miniserie in dieci puntate che ha proseguito il racconto della serie originale. La trama del nuovo sequel Dexter: Resurrection ripartirà proprio dal finale di Dexter: New Blood, ambientando la storia nel presente.

Nel finale di Dexter: New Blood, Morgan sembrava essere stato ucciso dal figlio Harrison con un colpo di arma da fuoco.

Ma non è così: come ha rivelato il recentissimo Dexter: Original Sin tramite un monologo interiore del suo protagonista, dopo la sparatoria Morgan è stato portato in ospedale ed è sopravvissuto alle ferite.

Anche se non è ancora disponibile una sinossi ufficiale, a quanto pare Dexter: Resurrection comincerà proprio da questa “resurrezione” del protagonista.

Secondo le prime informazioni disponibili, Uma Thurman interpreterà Charley.

Meticolosa e intraprendente, è una ex agente delle operazioni speciali che, dopo aver lavorato nel campo della sicurezza privata ad alti livelli, è diventata il braccio destro e la capa della sicurezza del misterioso miliardario Leon Prater.

Oltre a Thurman e Hall, nel cast di Dexter Resurrection ci sono i già noti David Zayas nel ruolo del detective Angel Batista, James Remar in quello di Harry Morgan e Jack Alcott in quello di Harrison Morgan.

