Una nuova serie comedy dalla creatrice di Derry Girls

How to Get to Heaven from Belfast è la nuovissima serie di Lisa McGee, in arrivo su Netflix prossimamente. Le riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno

Fonte foto: Netflix

How to Get to Heaven from Belfast, è la nuova serie di Lisa McGee, la mente dietro la fortunata Derry Girls (in foto). Il progetto, dopo essere stato ordinato dalla TV britannica Channel 4, era stato messo in pausa per colpa di “cambiamenti nella direzione editoriale” e di un sostanzioso “aumento dei costi” che hanno spinto l’emittente a rinunciare al progetto, che ora passa nelle mani di Netflix.

Ancora non c’è una data d’uscita sicura per questa nuova serie ma, stando alle conferme del colosso dello streaming, le riprese dovrebbero iniziare nell’Irlanda del Nord entro la fine del 2024, quindi ottimisticamente parlando, prima id poter vedere i primi episodi di How to Get to Heaven from Belfast, bisognerà attendere almeno la seconda metà del 2025.

La trama di How to Get to Heaven from Belfast

La serie nasce come una comedy thriller e racconta la storia di tre amiche di vecchia data che vivono, ovviamente, a Belfast. Le protagoniste sono la scrittrice televisiva Saoirse, una donna tanto intelligente quanto disordinata, Robyn, la classica “casalinga disperata“, affascinante e sfiancata dalla maternità, e Dara, una badante affidabile e tutta d’un pezzo.

Le tre donne hanno quasi trent’anni e conducono vite molto diverse, tra lavoro e famiglia. Questa apparente tranquillità viene, però, stravolta dall’arrivo di una e-mail che le avvisa della morte di Greta, una vecchia compagna di classe che un tempo era una loro grandissima amica.

Chiaramente in questo avvenimento c’è qualcosa che non quadra e si accorgono sin da subito che dietro la morte di Greta ci sono delle verità nascoste che devono essere portate alla luce.

Le tre protagoniste partono per un viaggio attraverso l’Irlanda per venire a capo della vicenda, cercando di ricostruire un passato che, dopo tanti anni è tornato a bussare alla loro porta, ricordando a tutte le che non sempre la vita va come ci si aspettava.

Quando arriva How to Get to Heaven from Belfast

Le riprese della serie non sono ancora iniziate ufficialmente e il progetto è praticamente in una fase embrionale. Anche il cast non è stato ancora annunciato e, probabilmente, Netflix sta aspettando l’avvio dei lavori per condividere più informazioni.

La produzione comprende molti nomi importanti che hanno già lavorato a Derry Girls come: Michael Lennox che siederà dietro la macchina da presa e avrà anche il ruolo di produttore esecutivo insieme alla creatrice della serie Lisa McGee, Caroline Leddy, Liz Lewin e Jimmy Mulville.

Nel commentare l’abbandono del progetto di How to Get to Heaven from Belfast i vertici di Channel 4 hanno detto di aver creduto molto in questa serie, tuttavia, per colpa dei cambiamenti nella direzione editoriale, dell’aumento dei costi e delle difficoltà nel trovare il partner giusto per la diffusione internazionale la serie è stata messa da parte, lasciando campo libero al colosso dello streaming.