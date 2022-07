Uomini deformi e mai visti: mistero sui messaggi trovati in una grotta francese

Come in tutte le scienze, anche in archeologia a volte vengono fatte scoperte rivoluzionarie, o che, più semplicemente, lasciano dubbiosi gli scienziati, a interrogarsi sul loro significato e su che ruolo abbiano. È quello che è successo in Francia, vicino a Marsiglia.

Una grotta unica

Siamo, come dicevamo, nel sud della Francia, a Marsiglia. Qui, vicino alla costa, c’è una grotta preistorica molto particolare, per tanti motivi: prima di tutto è l’unica grotta conosciuta ad avere incisioni rupestri e un ingresso sott’acqua. Infatti solo i sub più esperti sono riusciti a entrarci, ed è molto probabile che nei prossimi decenni venga completamente sommersa, visto l’innalzamento del livello dei mari dovuto al riscaldamento climatico.

Anche la sua scoperta è stata un’avventura: nel 1985 il sub Henri Cosquer, da cui la grotta ha preso il nome, ha trovato un tunnel 36 metri sotto la superficie del mare. Dopo diversi tentativi falliti, è riuscito a seguirlo per tutti i suoi 122 metri di lunghezza fino a sbucare in una straordinaria grotta decorata.

E subito, i primi dubbi: c’erano incisioni di cavalli, stambecchi e cervi, comuni nell’arte rupestre preistorica, ma anche immagini inedite di foche e di quelli che sembrano pinguini. Inizialmente queste particolari incisioni hanno sollevato dubbi sull’autenticità della grotta, ma la datazione al carbonio del materiale usato per dipingere ha confermato che i disegni erano preistorici. Gli uccelli sono stati poi identificati non come pinguini ma come Alche, una specie estinta di volatili simili agli uccelli artici ma non imparentati.

Cosa ci racconta la grotta della Francia preistorica

La grotta di Cosquer ci riporta indietro nel tempo, quando la Francia era fredda come l’odierna Islanda. Sembra che sia stata visitata, ma non abitata, tra i 33.000 e i 19.000 anni fa.

La grotta contiene più di 500 immagini distinte, alcune incise con strumenti di selce, altre dipinte con le dita o realizzate con carbone proveniente dal pino silvestre. Grazie a come particolari animali sono rappresentati nell’arte rupestre, gli esperti traggono informazioni sui gruppi culturali e sulla distribuzione delle tribù nell’odierna Europa.

E molte delle immagini della grotta di Cosquer sono enigmatiche: come quella che sembra rappresentare un uomo con la testa di foca trafitto da una lancia o da un arpione. E che dire delle impronte di mani, trovate in questa cava e in pochi altri luoghi, in cui mancano parti di alcune dita? Sono state tagliate di proposito o sono andate perse per congelamento? Oppure le impronte sono state fatte da persone che hanno piegato alcune dita, per mandare un messaggio, religioso (come il cattolico segno della croce) o legato al mondo della caccia?

Per studiare la grotta e il suo contenuto, ne è stata creata una replica esatta in 3D usando le fotografie e i dati fisici estratti dalle varie visite. Una società chiamata Perspective(s) ha elaborato i dati, 344 scansioni laser e immagini ad alta definizione a 360 gradi, per creare un modello 3D della grotta. In questo modo gli ingegneri e i progettisti hanno potuto indossare caschi per la realtà virtuale e sentirsi come se stessero vagando all’interno della grotta.

La decisione di costruire una replica 3D è stata presa per via delle difficoltà nel raggiungere la grotta, che come dicevamo è accessibile solo ai sub più esperti. Ma è anche legata al rischio di perdere queste importantissime opere preistoriche per colpa del cambiamento climatico, come sta succedendo alla prima opera d’arte dell’umanità.