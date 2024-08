In una grotta in Cina è stata fatta una scoperta incredibile riguardante le formazioni carsiche: si tratta della stalagmite più alta del mondo

Fonte foto: iStock

Recentemente è stata fatta una scoperta che ha dell’incredibile: si tratta della stalagmite più alta del mondo.

Il ritrovamento è avvenuto in Cina ed è l’ennesima testimonianza di quanto siano articolate e complesse le profondità della Terra.

La stalagmite più alta del mondo

È stata scoperta quella che potrebbe essere la stalagmite più alta del mondo: è situata nella grotta di YuLongdong, nella provincia di Guangxi in Cina. Il rinvenimento ha suscitato grande interesse nella comunità speleologica internazionale. La stalagmite, che raggiunge un’altezza impressionante di 72,76 metri, non solo stabilisce un nuovo primato mondiale, bensì mette in evidenza ancora una volta la vastità e la complessità delle formazioni carsiche naturali che si sviluppano negli abissi della Terra.

L’ultima scoperta è così straordinaria perché supera il precedente record, detenuto da una stalagmite alta 67,2 metri, situata nella grotta di San Martin Infiernillo a Cuba. Il confronto tra queste formazioni naturali, che sono state modellate e scolpite da millenni di processi geologici, pone l’accento sull’importanza dell’esplorazione continua delle caverne nelle profondità terrestri.

Le misurazioni precise della stalagmite cinese sono state eseguite da un gruppo di speleologi altamente qualificati, i quali hanno poi divulgato la notizia attraverso messaggi e immagini, documentando la loro scoperta in modo dettagliato.

La grotta di YuLongdong, già nota per la sua ricca varietà di strutture carsiche, ha ora acquisito una fama ancora maggiore grazie a questa stalagmite: il contesto naturale in cui si trova è un intricato labirinto di camere e passaggi sotterranei, “decorati” da altre meraviglie come stalattiti, colonne e concrezioni di calcite. La formazione di tali strutture è il risultato di un processo lungo e complesso, che coinvolge la dissoluzione del carbonato di calcio e la sua seguente deposizione. Si tratta di uno sviluppo che richiede milioni di anni.

Le formazioni carsiche

Le formazioni carsiche sono considerate tra le bellezze naturali più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Queste strutture rappresentano il risultato di processi chimici e fisici in evoluzione all’interno delle grotte sotterranee, in condizioni specifiche. La loro costruzione avviene quando l’acqua ricca di carbonato di calcio gocciola dal soffitto delle grotte, depositando piccoli strati di calcite che, nel corso di migliaia o addirittura milioni di anni, danno vita a strutture imponenti.

Oltre alla stalagmite di YuLongdong, altre formazioni geologiche degne di nota includono la colonna più lunga conosciuta, che si erge per 61,5 metri nella grotta di Tham Sao Hin, in Thailandia, e la stalattite più lunga del mondo, di 28 metri, situata nella grotta di Gruta do Janelao in Brasile. Queste incredibili strutture sono un esempio della straordinaria diversità geologica che si può trovare nei meandri sotterranei di tutto il mondo.

Tra le formazioni uniche registrate dalla National Speleological Society (NSS) vi sono anche alcune strutture meno conosciute, ma non meno spettacolari. Ad esempio, il cosiddetto “soda straw” più lungo del mondo, una fragile e sottile stalattite tubolare che misura 9,13 metri e si trova nella Wonder Cave in Malesia. Un’altra formazione eccezionale è il più alto “gour”, ossia una diga di calcite che raggiunge i 22 metri di altezza, situata nella grotta di Actun Kotob, in Belize. Queste strutture, sebbene meno celebri, aggiungono ulteriore fascino al già ricco catalogo delle meraviglie carsiche mondiali.

La scoperta della stalagmite di YuLongdong rappresenta un significativo progresso nella comprensione delle stratificazioni geologiche e sottolinea come sia fondamentale continuare l’esplorazione e la documentazione delle grotte a livello globale. Ogni nuova scoperta arricchisce il patrimonio geologico e, al contempo, offre anche uno sguardo più profondo sulla storia del pianeta, rivelando processi naturali che si sono svolti in tempi così remoti da sfidare la stessa immaginazione. La ricerca e l’esplorazione delle grotte continuano a essere una frontiera affascinante e in gran parte inesplorata della scienza.