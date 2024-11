Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Urbanista

Urbanista ha aggiornato la sua gamma di cuffie con il lancio delle nuove Urbanista Copenhagen 2. Si tratta della seconda generazione delle cuffie true wireless più vendute del brand che, nei mesi scorsi, ha lanciato anche un nuovo modello di cuffie con ricarica solare.

Le Copenhagen 2 hanno un prezzo accessibile e buone specifiche tecniche e possono, quindi, rappresentare un’opzione interessante per gli utenti alla ricerca di auricolari Bluetooth da abbinare al proprio smartphone o ad altri dispositivi. Le vendite sono già partite.

Urbanista Copenhagen 2: caratteristiche tecniche

Le Urbanista Copenhagen 2 possono sfruttare la connettività Bluetooth 5.4 (con codec SBC e possibilità di collegamento Multipoint a due dispositivi in contemporanea) per connettersi a smartphone, tablet e altri dispositivi.

Gli auricolari integrano un driver dinamico da 12 mm oltre a 4 microfoni (con 2 microfoni dedicati alla riduzione del rumore in chiamata). Rispetto alla generazione precedente, c’è anche un nuovo design oltre a nuove colorazioni.

C’è anche la certificazione IPX4 ed è possibile sfruttare i controlli touch, per la gestione della riproduzione e delle chiamate con la pressione della scocca esterna degli auricolari (tramite varie gesture). Con i comandi touch è anche possibile attivare l’assistente vocale di default del dispositivo abbinato.

Le Copenhagen 2 prevedono tre diversi preset (Default, Bass Boost e Treble Boost) con la possibilità per gli utenti di adattare l’audio alle proprie preferenze utilizzando i controlli touch (basta tenere premuto l’auricolare sinistro per passare da un preset all’altro) senza la necessità di ricorrere a un’app per la gestione.

Per quanto riguarda l’autonomia, invece, Urbanista dichiara fino a 7 ore di utilizzo con una sola carica e fino a 29 ore di utilizzo considerando anche la carica della custodia. La ricarica avviene tramite il connettore USB-C presente sulla custodia che include anche quattro LED per indicare il livello di carica della batteria.

Urbanista Copenhagen 2: prezzo

Le nuove Urbanista Copenhagen 2 sono già disponibili sul mercato, con possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni (Midnight Black, Lavender Purple e Cloud White; la custodia è sempre in tinta con la colorazione degli auricolari). Il prezzo di listino delle cuffie è fissato in 49 euro.

Al momento, la distribuzione è limitata allo store ufficiale di Urbanista ma le vendite dovrebbero partire a breve anche presso rivenditori terzi nel corso dei prossimi giorni.

Le Copenhagen 2 si posizionano in una fascia di prezzo inferiore rispetto alle recenti Palo Alto, cuffie true wireless di tipo in-ear che includono funzionalità avanzate come la cancellazione del rumore e che sono acquistabili con un prezzo di 79 euro.